Neşet Ertaş Efeler'de türküleri ile anılacak

yıl dönümü dolayısıyla Efeler'de türküleri ile anılacak.

Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından yarın akşam saat 20.00'da Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda 'Neşet Ertaş Türküleri Konseri' düzenlenecek. Erkut Özkan ve Sedat Yavaş'ın konuk sanatçı olarak katılacağı konserde bozkırın tezenesi Neşet Ertaş vefatının 6. yıl dönümünde türküleri ile anılacak. Şef Nedim Tarımcıoğlu'nun yönetimindeki koro ve konuk sanatçılar tarafından Ertaş'ın birbirinden değerli eserlerini seslendirilecek.

Etkinliklerin vatandaşların katılımları ile daha da anlam kazandığını söyleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, konsere tüm Efeler halkını davet etti.