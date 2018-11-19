İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Neşet Ertaş Efeler'de türküleri ile anılacak

Ünlü Türk Halk Müziği Ozanı Neşet Ertaş vefatının 6.

yıl dönümü dolayısıyla Efeler'de türküleri ile anılacak.


Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından yarın akşam saat 20.00'da Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda 'Neşet Ertaş Türküleri Konseri' düzenlenecek. Erkut Özkan ve Sedat Yavaş'ın konuk sanatçı olarak katılacağı konserde bozkırın tezenesi Neşet Ertaş vefatının 6. yıl dönümünde türküleri ile anılacak. Şef Nedim Tarımcıoğlu'nun yönetimindeki koro ve konuk sanatçılar tarafından Ertaş'ın birbirinden değerli eserlerini seslendirilecek.


Etkinliklerin vatandaşların katılımları ile daha da anlam kazandığını söyleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, konsere tüm Efeler halkını davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.