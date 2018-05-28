İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu Başkanlığı’ndan faaliyet gösteren İnsan Hakları Kurulu’nun denetim komisyonu belirli aralıklarla habersiz denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimlerden biri de Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’nda bulunan nezarethanelere yapılıyor. Son yıllarda yapılan denetimlerde tam not alan iki kurumun nezarethaneleri, komisyonun dikkatinden kaçmazken; denetim komisyonundan kurula, iki kurum amirinin de ödüllendirilmesi teklifi geldi. İnsan Hakları Kurulu teklifi kabul ederken, gerçekleştirilen toplantıda Emniyet Müdürü Yalçın Şipal ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Kurgan’a plaket takdim edildi.

Söke İnsan Hakları Kurulu Başkanı olan Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; “Yapılan denetimlerde nezarethanelerin standartları karşıladığı noksanının olmadığı, nezarethanelerde insan haklarına yaraşır düzenlemelerin yapıldığı görüldü. Komisyonumuzca ödüllendirme teklifi 30 Nisan’da yapılan kurul toplantımızda oy birliği ile kabul edildi. Ben hem Emniyet Müdürümüz, hem de Jandarma Komutanımızı hassasiyetlerinden dolayı kutluyorum. Kurulumuzun denetleme komisyonu üyelerimize de dikkatli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Plaketi arkadaşları adına aldığını belirten İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal; “Kaymakam Bey olmasaydı birçok şeyi başaramazdık. İlçe Kaymakamımıza ve bizleri ödüle layık gören kurula teşekkür ediyorum” dedi.

Böyle bir plakete layık görülmek bizim için ayrı bir gurur vesilesi diyen İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Kurgan ise; “Nezarethanelerin gelişmesinde başta Kaymakamımız Sayın Tahsin Kurtbeyoğlu olmak üzere İnsan Hakları Kurulu’nun büyük katkıları var. Ben her birine teşekkür ederim” dedi.