Nişanlı çift ölümden döndü

Aydın Efeler'de nişanlısı ile akrabalarının düğününe giden bir gencin kullandığı otomobil yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dereye uçan otomobildeki nişanlı çift ölümden dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza öğle saatlerinde Efeler İlçesi Kalfaköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Cerit idaresindeki 09 DY 878 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tabakhane deresine uçtu. Yoldan geçen vatandaşların yaklaşık 30 metre yükseklikten dereye bir otomobilin uçtuğunu görüp durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler aracın uçtuğu bölge aşırı sarp olduğu için dereye çevredeki arazilerden geçerek ulaştı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Meltem Yardım ekipler tarafından kurtarılarak vatandaşların da yardımıyla karayolunda bekleyen ambulansa taşındı.

Meltem Yardım Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken Gökhan Cerit Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi. Feci kazada her iki gencin de sağ kalması teselli kaynağı olurken vatandaşlar, bölgede sürekli araçların yoldan çıkması sonucu bu şekilde kazaların yaşandığını belirterek yol kenarına bariyer takılmasını istedi.

Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yapan nişanlı çiftin köydeki yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.