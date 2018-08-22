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22 Ağustos 2018 17:50

Nöbetçi kadın doktora şiddet uygulayan saldırgan gözaltına alındı

Kuşadası’nda nöbetçi doktora saldırdığı iddia edilen bir hasta yakını, polis tarafından gözaltına alındı.

Nöbetçi kadın doktora şiddet uygulayan saldırgan gözaltına alındı

22 Ağustos 2018 17:50


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli pratisyen hekim Gizem Kutlu, bayram yoğunluğu nedeniyle sırayla hastaları muayene ederken, kızı şeker hastası olan bir hasta yakınıyla tartışma yaşamaya başladı. Kuşadası’na ailesiyle birlikte tatile gelen ve şeker hastası olan kızını hastaneye götüren İ.K. isimli baba, hastanedeki yoğun sıradan bunalarak görevli doktora kızını bir an önce muayene etmesi için bağırmaya başladı. Kadın doktorun “Sıra var, bayram nedeniyle yoğun, sıranızı beklemek zorundasınız“ şeklindeki cevabına rağmen daha da hiddetlenen baba doktorun yakasına yapışıp, itmeye başladı ve ağır sözler sarf etti. Ortalığın karışmasının ardından güvelik görevlilerinin yanında hastane polisi de takviye polis ekibi çağırarak, baba I.K. ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında da sert tartışmalar yaşandı. Darp edilen Gizem Kutlu isimli nöbetçi kadın doktorun şikayetinin ardından I.K. gözaltına alınarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. I.K. poliste verdiği ifadede, “ Kızım şeker hastası, sorun yaşayınca acil olarak Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürdüm. Uzun süre bekledik, kızım fenalaşınca doktordan muayene etmesini istedim“ dedi.




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