Nonasport basın mensuplarıyla iftar yemeğinde buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemer Mahallesi’nde yapılan Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan ve müşterilerine kaliteli hizmet sunan Nonasport işletme yetkilileri basın mensupları ile iftar yemeğinde buluştu.

Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen iftar yemeğinde Nonasport Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sütçü, Genel Müdür Nuri Erdöl ve Basın Danışmanı Toygar Köse firmanın kuruluş aşamasından bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.

Nonasport Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sütçü iftar yemeği sonrası basın mensupları ile gerçekleştirdiği sohbette kendisinin sporun içinden geldiğini, küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe büyüdüğünü ifade ederek, “Birçok futbol kulübünde değişik branşlarda başarılı bir şekilde görev yaptım. Ben bir spor adamıyım, spor benim hobim. Atatürk Spor Kompleksinin yapım aşamasından bu ana kadar bu tesisle ilgiliydim. Böyle güzel bir tesisin Aydın’da yer almasından dolayı çok mutluyuz. Buranın işletmesi de bize nasip oldu. Biz buraya yapılan tesisi en iyi şekilde idare ederek, burayı daha kaliteli hale getirmek istiyoruz. Aydınlıların spor yapmasını ve sağlıklı yaşamasını hedefliyoruz. Daha yolun başındayız. Önümüzdeki süreçte tesisi tam kapasite ile faaliyete geçirecek birçok proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projeleri Aydınlılarla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Tabi bunun için zamana ihtiyacımız var. Ayrıca Aydın’da yaşayan spor konusunda yetenekli ve başarılı gençlerimizi, çocuklarımızı bir şekilde tesisimizin imkanlarından faydalandırarak, bu tesislerden yetişecek olan sporcuları milli takımlarımıza kazandırmakta hedeflerimiz arasındadır” diye konuştu.