NTO Başkanı Arslan, Bozdoğan Kaymakamı Can'a 'uzun yaşam sepeti‘ hediye etti

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkan Yardımcısı İsak Akgün, Bozdoğan Kaymakamlığı görevine yeni atanan Adem Can'a ‘hoş geldin' ziyaretinde bulundu.

Nazilli Ticaret Odası ( NTO ) sorumluluk sahasında bulunan Bozdoğan'a Kaymakam olarak atanan Adem Can'ı makamında ziyaret eden Başkan Nuri Arslan, bölgeyi tanıttı. Kaymakam Can'a yeni görevinde başarılar dileyen Arslan, kaymakama ‘uzun yaşam sepeti' hediye etti. Sohbet havasında geçen ziyarette ilçenin genel durumu hakkında istişarelerde bulunuldu.

NTO temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, sivil toplum örgütlerinin önemini vurgulayarak her zaman işbirliği içinde olmak istediğini dile getirdi.