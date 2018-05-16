NTO Başkanı Nuri Arslan, TOBB Ticaret Odaları Konseyine seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 74.Genel kurulu Ankara TOBB-ETU Üniversitesinde ülke genelindeki tüm Oda ve Borsa delegelerinin katılımıyla yapıldı. M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun güven tazelediği seçimlerde Ticaret Odaları Konseyi seçiminde ise asil listede aday gösterilen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, secime katılan delegelerin çoğunluğunun oyları ile Nazilli bölgesini temsilen 30 kişilik asil listede konsey üyesi olarak görev yapmak üzere seçilme başarısı gösterdi.

TOBB seçimli Genel Kurulu hakkında açıklamada bulunan Nuri Arslan, “TOBB secim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ve yeni seçilen TOBB Yönetim Kurulu üyelerini kutluyor görevlerinde başarılar diliyorum. Ticaret Odalarının temsil organı olan TOBB Ticaret Odaları Konseyine şahsımı aday gösterdikleri ve seçme teveccühünde bulundukları için tüm delegelere teşekkür ederim. Bu vesileyle yeni seçilen Ticaret Odaları Konsey üyesi çalışma arkadaşlarıma komite çalışmalarında başarılar diliyor seçimde verdikleri güven ve destek için ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Bütün gayretimiz Odamız üyelerinin her platformda sesi olmaktır. Önceki dönemde olduğu gibi bundan sonra da Nazilli Bölge ekonomisinin kalkınması için Yönetim Kurulu ve Meclis üyesi arkadaşlarımız ile beraber birlik ve dayanışma içinde çalışacağız. Amacımız bulunduğumuz kurumlardan güç almak değil görev yaptığımız kurum ve kuruluşlara güç vermektir. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Genel Kurula Nazilli Ticaret Odası delegeleri Gürdal Yüzügüler, Nuri Arslan, İsak Akgün, Süleyman Gürbüz, Hüseyin Pişken ve Yasin Uzun katıldı. Yaklaşık 3 bin delege ve oda-borsa temsilcisinin katıldığı 74. TOBB Genel Kuruluna, Türkiye’nin önde gelen sanayici ve tüccarları ile işadamları yoğun ilgi gösterdi.