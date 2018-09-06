NTO, Bozdoğanlı mermercilere imar barışını anlattı

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tarafından yönetilen toplantıda Meclis Başkan Yardımcısı İsak Akgün ile Komite Üyesi Muhammet Yiğit de hazır bulundu.

Bozdoğan’ın Örentaht, Örtülü, Örmepınar, Başalan Mahallerinde faaliyet gösteren işletme sahiplerinin katıldığı toplantıda Nuri ARSLAN tarafından “İmar Barışı” uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca Mermer İşletmelerinin sorunları da masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmelerde bölgeyle ilgili iki önemli yatırımın zorunlu olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Mermer Atıkları Dönüşüm ve İşleme Tesisinin bölge için mutlaka hayata geçirilmesi gereken konular olduğu, Bölgedeki mermer işletmelerinin tamamının İhracat Potansiyeli olan, yatırımlarına devam eden işletmeler olduğu bu nedenle işletmelerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Mermer İşletme sahiplerince dile getirilen başlıca sorunların; KGF Kredilerinin yerinde kullanılmadığı, Mermer Atık Sahalarının bulunmadığı ve bu bağlamda mermer atık tesisi kurulmasının zorunlu olduğu, Mermer sektörünün kendi içinde birlik sağlayamadığı ve bu yüzden birlikte hareket edilemediği, Mermer mevzuatında sıkıntılar olduğu, elektrik hizmeti alınmasında zorluklar yaşandığı, bunun yanında kullanılmayan ocaklar için elektrik bedeli ödenmesine devam edildiği, İndirimli elektrik uygulamasının Aydem tarafından tek taraflı olarak fesih edildiği, 1/25000 imar planı çalışmasında mermer işletmelerinin ve bu bölgenin mutlaka işaretlenmesi gerektiği, işletmelerin yol sorunlarının devam ettiği şeklinde olduğu görüldü.

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, göreve geldikleri ilk günden bu güne kadar üyeler ile birlikte olmaya gayret ettiklerini, zaman ve mesafe gözetmeksizin üye ziyaretlerini sürdürdüklerini hatırlatarak bölgeyle ilgili hazırladıkları sorunlar ve çözüm önerileri dosyasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde, Bakanlıklar ve diğer kurumlar nezdinde rapor olarak sunduklarını bazı önerilerinin dikkate alındığını diğerlerini de söylemeye devam edeceklerini ifade etti. Arslan, “Görevimiz ve yetkimiz dahilinde üyelerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bizimle mutlaka sorunlarınızı paylaşın. Bir işletme için önemli olmayan bir konu başka bir işletmenin büyük bir sorunu olabilir. Bunlar hiçbirimizin şahsi meselesi değil. Makro düzeyde tespit ettiğimiz konular ve bölgenin gelişmesi için mutlaka yapılması gereken çalışmalardır. Mermer işletmesi sahiplerine davetimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Birlikte hareket etmenin her zaman hayırlı olduğuna inananlardanım. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyor, işlerinizde bol kazançlar diliyorum” dedi.