NTO İstanbul Yapı Fuarı’na katıldı

Bu yıl 41.si düzenlenen İstanbul Yapı Fuarına katılan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile üyeler yalıtım, kaplama, yapı kimyasalları, boya, kapı, beton ve donatı elemanları, kaba yapı, tesisat, çevre düzenleme, iklimlendirme, iskele yapı elemanları, doğrama ve daha bir çok sektörde sunulan yeni ürünleri ve son gelişmeleri incelediler, ürün temsilcileri ile bire bir görüşme imkanı buldular.

Türkiye’nin dört bir yanından ve diğer 16 ülkeden gelen katılımcıların güçlü temsiliyle, Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul sadece Türkiye için değil, bölge için de bir merkez niteliği taşıyor.

Şu ana kadar 2018 yılında Türk inşaatı konusunda güçlü bir başlangıç yapılırken, 2017 yılında yüzde 8,9 oranındaki sağlıklı bir büyümenin ardından, ülkenin inşaat sektörünün büyüme oranı 2018’in ilk çeyreğinde 9,7 puan arttı. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul bu büyümeden yararlanmak, daha fazla ziyaretçi çekmek ve inşaat sektöründe daha fazla iş fırsatı geliştirmeyi hedefliyor.