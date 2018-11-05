NTO İzmir Yapı Fuarına katıldı

Nazilli Ticaret Odası tarafından organize edilen Fuar ziyaretine özellikle inşaat, makine, ısıtma-soğutma sistemleri sektörlerinde faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı.

Yönetim kurulu Başkanı Nuri Arslan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ege Bölgesi İnşaat sektörünün en yoğun olduğu alanlardan bir tanesi. Ege Bölgesi'nde son dönemde artan projeler yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda; 2017 yılının ilk 9 ayında Türkiye genelinde konut satışları azalırken, İzmir'de artmıştır. İstanbul-İzmir Otoyolunun bitişi ile birlikte, İzmir-Ankara Hızlı Tren Projesi de bölgenin önemini önümüzdeki yıllarda hızla arttıracak. Avrupa ve dünyanın çeşitli yerlerinden yabancı yatırımcılar Ege Bölgesi'nde konut villa, arsa projelerine ilgi gösteriyor. Konut projeleri devam ederken yani açılan veya açılacak olan konut alanları alışveriş ve tüketim talebini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle yeni konut alanları aynı zamanda potansiyel ticaret ve alış-veriş alanlarıdır. Artan taleple birlikte yerel yönetimler arsa oluşturma konusundaki çalışmalarını hızlandırmak durumunda kalacaktır. Otoyol, köprü ve demiryoluna yapılacak yatırımlar öncelikle yapı sektörünü harekete geçirecektir. Yatırımlar tamamlandığında özellikle Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Aydın, Türk ekonomisinde üretim ve lojistiğin merkezi olacaktır. Eylül ayında Türkiye'deki konut satışları bir önceki aya göre yüzde 5.1 oranında düşerken, İzmir'deki konut satışları yüzde 5.6 oranında artış göstermiştir” dedi.