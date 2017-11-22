Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 12:36

NTO mali müşavirlerle buluştu

Nazilli Ticaret Odası Mali Müşavirler üyeleri ile toplantıda buluşarak fikir alışverişinde bulunuldu.

NTO mali müşavirlerle buluştu

22 Kasım 2017 12:36


Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Aydın SMMO Başkanı Rıza Yörüyen ve Nazilli Temsilcisi Serkan Akkaya’nın da katıldığı toplantıda Mali Müşavirlerin tavsiyeleri ve iyileştirme önerileri derlendi. Üyelere hizmetin artırılması ve iyileştirmesi için yapılan çalışmaların anlatıldığı toplantıya Mali Müşavirler yoğun katılım gösterdi.


Yaptığı konuşmada mali müşavirlerin üyeleri ile kendileri arasında önemli bir yerde olduklarını ifade eden Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, üyelerini kurumda sıklıkla mali müşavirlerin temsil ettiğini, bu sebeple üye ile ilgili her türlü beklenti ve şikayeti Mali Müşavirler nezdinde öğrenebileceklerini ifade etti. Arslan, bu sebeple mali müşavirlerin de kendileri tarafından üye olarak kabul gördüğünü sözlerine ekledi. Başta Aydın SMMMO Başkanı Rıza Yörüyen olmak üzere tüm katılımcılara teşekkürlerini ileten Başkan Arslan, toplantıların daha sık gerçekleştirilmesi gerektiğine inandığını ifade etti.


Toplantıda söz alan Aydın SMMMO Başkanı Rıza Yörüyen, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nazilli Ticaret Odası yetkililerine teşekkürlerini iletti. Birçok sorunun ortak akılla kolayca çözülebileceğini ileten Yörüyen, bu tür toplantıların önemine vurgu yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç