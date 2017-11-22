NTO mali müşavirlerle buluştu

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Aydın SMMO Başkanı Rıza Yörüyen ve Nazilli Temsilcisi Serkan Akkaya’nın da katıldığı toplantıda Mali Müşavirlerin tavsiyeleri ve iyileştirme önerileri derlendi. Üyelere hizmetin artırılması ve iyileştirmesi için yapılan çalışmaların anlatıldığı toplantıya Mali Müşavirler yoğun katılım gösterdi.

Yaptığı konuşmada mali müşavirlerin üyeleri ile kendileri arasında önemli bir yerde olduklarını ifade eden Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, üyelerini kurumda sıklıkla mali müşavirlerin temsil ettiğini, bu sebeple üye ile ilgili her türlü beklenti ve şikayeti Mali Müşavirler nezdinde öğrenebileceklerini ifade etti. Arslan, bu sebeple mali müşavirlerin de kendileri tarafından üye olarak kabul gördüğünü sözlerine ekledi. Başta Aydın SMMMO Başkanı Rıza Yörüyen olmak üzere tüm katılımcılara teşekkürlerini ileten Başkan Arslan, toplantıların daha sık gerçekleştirilmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Toplantıda söz alan Aydın SMMMO Başkanı Rıza Yörüyen, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nazilli Ticaret Odası yetkililerine teşekkürlerini iletti. Birçok sorunun ortak akılla kolayca çözülebileceğini ileten Yörüyen, bu tür toplantıların önemine vurgu yaptı.