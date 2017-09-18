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18 Eylül 2017 09:25

NTO, yöresel ürünleri Türkiye’ye tanıtıyor

Nazilli Ticaret Odası (NTO), Antalya’da Türkiye’nin en büyük Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te stant açarak bölgedeki yöresel ürünleri tanıtıyor.

NTO, yöresel ürünleri Türkiye’ye tanıtıyor

18 Eylül 2017 09:25


Antalya’da düzenlenen Türkiye’nin en büyük yöresel ürünler fuarı YÖREX’te stant açarak bölgenin yöresel ürünlerinin tanıtımını yapan Nazilli Ticaret Odası yetkilileri, ürünlere gösterilen ilgideki artışın gözle görülür derecede fazlalaştığını belirtirken, bu durumun bölgenin ürünlerinin değerinin de artması anlamına geldiğini ifade ettiler.


Nazilli Ticaret Odasının standına gösterilen yoğun ilginin yanı sıra özellikle bölgenin ürünlerini tatmak ve temin etmek için gelen kişilerin de olduğunu belirten NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan “Bir vatandaşımız Nazilli inciri almaya geldim diyerek standımızı ziyaret etti. Geçen sene zeytinyağınızdan almıştım çok hoşumuza gitti, tekrar almak istiyorum diye gelen Ankaralı vatandaşımızın övgüsü bizi gururlandırdı. Standımızın önünden geçenlerin birçoğu ‘siz uzun mu yaşıyorsunuz, ne kadar uzun yaşıyorsunuz’ gibi sorularla bölgemizi tanıdığını bir şekilde dile getirdi.” ifadelerine yer verdi.


Tanıtım faaliyetlerinin artacağından bahseden Başkan Arslan, bölgenin ürünlerinin çok kıymetli olduğunu ve bu kıymetleri daha çok anlatacaklarını, daha çok insana ulaştıracaklarını da sözlerine ekledi.




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