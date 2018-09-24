Nysa, 20 yıllık destek ile hayat buluyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti, özel bir vakfın 20 yıldır verdiği destek ile gün ışığına çıkıyor.

Nysa Antik Kenti kazılarını 1998 yılında desteklemeye başlayan ve 20 yıldır aralıksız sağlanan katkıyla Türkiye'nin tarihi zenginliklerinden biri olan Nysa'nın gün ışığına çıkartılmasına destek veren Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, 1999 yılında Nysa ve Akharaka Antik Kentlerini anlatan kitabın basımını ve dağıtımını da yaparak tarihimizin öğrenilmesine de katkı sağlandı.

Her yıl desteklediği kazı alanlarını ziyaret ederek kazı başkanlarından bilgi alan Vakıf yöneticileri, bu yıl da M.Ö. 3. yüzyılda kurulan Nysa Antik Kenti'ni ziyaret ederek son 1 yılda gerçekleşen kazı çalışmaları ve ortaya çıkarılan eserler ve tarihi buluntular hakkında Nysa Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner'den bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, günümüze kadar birçok yerli ve yabancı bilim adamının ve öğrencinin yer aldığı kazı çalışmalarında Nysa Antik Kenti'nin önemine değinen Hakan Öztaner, “Menderes Nysa'sı olarak da adlandırılan kent, özellikle Roma döneminde eğitim ve kültür açısından oldukça ilerlemiştir. Nysa'da 1990 yılından bu yana Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ve yardımcıları tarafından yürütülen arkeolojik kazı ve araştırmalarla tiyatro, kütüphane, gymnasion, gerontikon (meclis binası), agora, forum-çarşı bazilikası, stadion, tünel, köprüler, cadde-sokak sistemi gibi önemli yapılar açığa çıkarılmış ve çıkarılmaktadır. Kentte eğitim amaçlı kullanılan yapılardan biri, genç erkeklerin eğitildiği Gymnasium, diğeri ise Efes Celcius Kütüphanesi'nden sonra, Anadolu'nun en iyi korunmuş örneklerinden biri olan Nysa Kütüphanesi'dir. Bu yapıların yanı sıra Agora, Tiyatro, Stadion ve Çarşı Bazilikası da, Nysa kentinin gelişmiş kültürünün göstergesi olan yapılardır” dedi.

2018 yılına yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Hakan Öztaner, “Ülke olarak Nysa gibi bir antik kente sahip olduğumuz için şanslıyız. Vakfın, Nysa'ya 20 yıldır vermiş olduğu destek ile bu önemli kentin ortaya çıkarılmasına büyük katkı sağladı. Ünlü coğrafyacı Strabon'un Amasya'dan gelerek eğitim aldığı kent olan ve antik zamandan bu güne en iyi korunmuş kütüphanelerden birine sahip olan Nysa önemli bir eğitim ve kültür kenti olma özelliğiyle öne çıkıyor. 2018 yılı Nysa Antik Kenti kazı çalışmaları Roma Villası'nda ve hemen güneyindeki mozaikli yapıda, hamamda, Çarşı Bazilikası - Forum alanında ve cadde-sokak sistemine yönelik olarak kentin batı yakasındaki Cadde 1 ve Cadde 8B'de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, kentteki yapılarda acil onarım ve koruma çalışmaları yürütülmüş olup mozaikli yapının mozaik taban döşemesinin ve küçük buluntuların konservasyonu ile mimari elemanların onarım, konservasyon ve anastylosis çalışmalarına devam edilmiştir” diye konuştu.

Vakıf İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar ise, “Vakfımız, Nysa kazılarına 1998 yılından bu yana desteğini sürdürmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde tarihimizin gün ışığına çıkarılması çalışmalarına devletle birlikte kurumların destek vermesinin çok önemli olduğuna ve bu desteğin sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyorum. Uzun yıllardır verdiğimiz destek ile el ve güç birliğiyle gelinen bu nokta hepimizi heyecanlandırıyor. Çalışmalara olan katkımız artarak devam edecek” dedi.