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05 Haziran 2018 11:13

O, Aydın’da yaşayan binlerce kişinin ebesi

Aydın’da yaklaşık 40 yıldır ebelik yapan Gülfiye Köse, vilayette yaşayanların önemli bir kısmının ebesi olarak tanınıyor.

O, Aydın’da yaşayan binlerce kişinin ebesi

05 Haziran 2018 11:13

Zaman zaman ilginç doğumlar da yaptıran Liva Hastanesi ebesi Gülfiye Köse, 24 yıl önce ebesi olduğu İlhan Yılmaz’ın çocuğunun doğumuna girerek hem babanın hem de oğlunun ebesi oldu.


Aydın Liva Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan ve işine olan bağlılığı ile tanınan Gülfiye Köse, 14 Kasım 1994 yılında doğumunu gerçekleştirdiği İlhan Yılmaz’ın eşi Tuğçe Yılmaz’ın doğumunu gerçekleştirdi. Bugüne kadar binlerce doğum yaptırdığını ve doğumunu yaptırdığı çocukların çocuklarının doğumunda sanki aynı sahneyi ikinci kez yaşamış gibi olduğunu belirten Gülfiye Köse, “İlhan’ın doğumunu hatırlıyorum. Bugün 24 yıl aradan sonra sanki İlhan Yılmaz bir daha dünyaya geldi. Uzun yıllardır ebelik yaptığım için sık sık bu tür duyguları yaşıyorum” dedi.


Liva hastanesi Ebesi Gülfiye Köse, birçok kişinin annesi veya kaynanasının tavsiyesi ile doğumlarda kendisini tercih ettiğini severek bu görevi yerine getirdiklerini söyledi.




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