İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oda Orkestrası'ndan Kervansaray'da ‘Unutulmaz Film Müzikleri' konseri

Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası "Unutulmaz Film Müzikleri" konseri ile bir kez daha sanatseverlerle buluştu.

Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası "Unutulmaz Film Müzikleri" konseri ile bir kez daha sanatseverlerle buluştu.


Türk ve dünya sinemasının önemli filmlerine ait müziklerin icra edildiği, Kervansaray'da düzenlenen muhteşem konser, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.


Üçüncü yılını kutlayan Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası'nın Şef Hakkı Öztürk yönetiminde verdiği "Unutulmaz Film Müzikleri" konserinde Indiana Jones, Jaws, West Side Story, Barber Adagio, Neşeli Günler, Superman, Pretty Woman, Love Story, A man a Woman, Star Wars, Çöpçüler Kralı, Scent of a Women, Fiddler on the Roof, Hababam Sınıfı gibi Türk ve dünya sinemasının unutulmaz film müzikleri seslendirildi. Kuşadalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, müziklerine yer verilen filmlere ait sahnelerden oluşan sinevizyon gösterimi de geceye renk kattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.