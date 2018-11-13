Öğrenci toplulukları etkinliklerine devam ediyor

Üniversitede aktif olarak çalışmalarını yürüten topluluklar, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlıyor.

Sosyal Çalışmacılar Topluluğu ilk etkinliğini Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında, ‘Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Eğitimi' ve ‘Otizim Eylem Planı Eğitimi'ni Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirdi. Topluluk bir diğer etkinliğinde, Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Seyfi Bozçelik, Aile ve Çalışma Bakanlığı Aile Formatörü Şengül Yiğit ve 110 gönüllü ile birlikte Aydın Çocuk Evleri Sitesini renklendirdi. Etkinlik oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Topluluk üyeleri son olarak “Torbada Senin de Çöpün Olsun “ sloganıyla yola çıkıp okullarını temizledikleri etkinlikte, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Maskesiz Gülücükler Topluluğu, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Kent Meydanı önünde maske takma etkinliği gerçekleştirdi. Maske takan kişilerin hassasiyetlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte lösemi hastalığı hakkında doğru bilinen yanlışlar anlatıldı.

Tiyatro Topluluğu ve Sosyolojik Açılımlar Topluluğu'nun farklı zamanlarda gerçekleştirdiği huzurevi ziyaretleri, yaşlılar tarafından memnuniyetle karşılanırken; etkinliklerin, kuşakların birbiriyle kaynaşması ve kuşaklararası sağlıklı iletişimin oluşması açısından önem taşıdığı belirtildi.

PDR, Biyoloji, Müzik ve Arkeoloji Topluluğu'nun ortaklaşa düzenlediği ‘Tralleis Doğa Yürüşü' etkinliği, Tralleis Antik kentine yapılan yürüyüş ile başlarken, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez'in Tralleis Antik kenti hakkında verdiği bilgilerle sona erdi.

Engelsiz Yaşam ve Sinema Topluluğu film gösterimlerine başlarken, Kariyer Günleri Topluluğu üyeleri de Buharkent Mesire alanında piknik etkinliği düzenledi. Çeşitli oyunlarla renklenen etkinlikte doğa ile iç içe olan öğrenciler keyifli zaman geçirdi. Topluluk yönetimi etkinlik sonunda en kısa zamanda tekrar bir araya geleceklerini belirtti.

Tıp Öğrencileri Topluluğu Karacasu ilçesindeki 2 ayrı ilkokulda öğrencilere halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen ‘Diyabet' hakkında bilgiler verdi. Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen eğitimde, 37 tıp fakültesi öğrencisi, 450'ye yakın öğrenciye ulaştı. Şeker hastalığının çocuk yaşta çok sık ortaya çıktığına dikkat çekip farkındalık oluşturmayı amaçlayan topluluk üyeleri, öğrencilerle oyunlar oynayarak onların doktor korkularını yenmeye ve hayallerine ışık tutmaya çalıştı.

Tıp Öğrencileri Topluluğu'nun bir diğer etkinliği, Afrodisias Antik Kenti'ne düzenlenen kültürel gezi oldu. Topluluk, bir ilki gerçekleştirerek, Odeon Amfi Tiyatrosu'nda 12 -18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası kapsamında ‘Aktivite Planlama ve Antimikrobiyal Direnç Çalıştayı' düzenledi.

Özgün Düşünce Topluluğu, düzenlediği etkinlikle köy okulları için kitap topladı. Merkez Kampüste kurulan kitap standını, Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan da ziyaret etti.