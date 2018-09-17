Öğrenci velilerinin ucuzluk arayışı sürüyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, okulların açılmasıyla çarşı esnafın öğrenci velilerinin ucuzluk arayışı çarşıya hareketlilik getirdi.

Didim'de çarşı esnafın özellikle kırtasiye ve giyim mağazaları önünde öğrenci ve velilerin akınına uğradığını belirten çarşı esnaflarından Abdullah Kuş, son günlerde her mamulde fiyat artışları yaşandığı gibi okulların açılmasıyla öğrencilerin zaruri ihtiyaçları olan kalem, defter, resim fırçaları ve boya gibi kırtasiye ürünleri ile öğrenci giyimlerinde de markaya göre bir önceki yıla göre fiyat artışların yaşandığını belirterek, veliler daha ucuz ürün almak için mağaza mağaza gezdiğini çoğunlukla fiyat bakarak ve daha hesaplı yerlerden alış veriş yaptığını ifade etti.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik' de, gerek kurlarda ki artış, gerekse piyasaların buna bağlı olarak yaşanan pahalılık nedeniyle okulların da açılmasıyla çoğu öğrenci velilerin çarşı esnafı ile alışveriş yapmaktan ziyade semt pazarlarında açılan seyyar kırtasiye ve öğrenci giyim ürünlerine akın ederek daha ucuz alma arayışında olduklarını ifade ederek, gerek yerel yöneticilerin gerekse oda ve sivil toplum kuruluşların konuya duyarlı olmaları çağrısında bulundu.