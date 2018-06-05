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05 Haziran 2018 17:52

Öğrenciler ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesisini gezdi

Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kuşadası Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi’ne Soğucak Ortaokulu ve Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu öğrencileri için bir gezi düzenlendi.

Öğrenciler ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesisini gezdi

05 Haziran 2018 17:52


Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve Temizlik İşleri Müdürü İrem Şahin’in de katıldığı gezide öğrencilere Çevre Mühendisi Fatma Kızılkaya tarafından geri dönüşüm ile ilgili bilgi aktarıldı. Çevrenin ve doğanın korunmasında geri dönüşümün önemine dikkat çeken Kızılkaya, Kuşadası Belediyesi’nin ambalaj atıklarını, cam ve pet şişeleri, atık pilleri ve bitkisel yağları kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen sepet, kafes ve kumbaralar aracılığıyla topladığını belirtti. Geri dönüşümün ekonomiye katkısı konusunda da bilgilendirilen öğrenciler Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi’ni büyük bir ilgi ve merakla gezdi.




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