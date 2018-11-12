Öğrenciler satranç turnuvasında hem eğlendi hem de Ata'larını andı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında Nazilli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Satranç turnuvası 4 kategoride gerçekleştirildi. 27'si bayan olmak üzere toplamda 123 sporcunun katıldığı, 8 yaş altı, 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık kategori şeklinde 2 gün süren turnuvada dereceye girenler madalyalarını Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Nazilli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker'den aldı.

Turnuva Direktörü ve Satranç İlçe Temsilcisi Mesut Saraç'ın yönetiminde düzenlenen turnuvanın Başhakemliğini Ulusal Satranç Hakemi İlhami Acar yaparken, diğer hakemlikleri ise Şengül Çavdarlı, Öznur Akdağ, Yunus Kandemir ve Ali Bahadır üstlendi.

Turnuva Direktörü ve Nazilli Satranç İlçe Temsilcisi Mesut Sevinç, yaptığı konuşmada Satranç sporunu ilçede yaygınlaştırmak istediklerini ifade ederek, “Bu turnuvalara son yıllarda rağbet giderek artmaktadır. Turnuvamızın adı da 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Saygı Haftası Satranç Turnuvasıdır ve dört kategoride yapılmaktadır” dedi.

Belirli gün ve haftalarda yılda en az dört kez bu tür turnuvaları düzenlediklerini ifade eden Ulusal Satranç Hakemi İlhami Acar, “Amacımız, Türkiye'de son derece hızlı gelişen bir spor dalı olan Satrancı ilçelerde ve ilimizde daha iyi yerlere getirmek. Bu vesileyle çocuklarımıza satrancı teorik ve uygulama şeklinde göstererek Türkiye çapındaki yarışmalara hazırlamak istiyoruz. Asıl amacımız ise çocuklarımıza ve gençlerimize bu sporu sevdirmek, bu sporun kazandırdığı özellikleri de artırmak. Satrancın kazandırdığı en temel özellik ise sabır, rakibe saygı duyma, analitik düşünce sistemlerinin artmasıdır. Bunların yanısıra da bu spora başlayanlarda suça yönelmenin neredeyse sıfır olmasıdır” dedi.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri kapsamında ilçede düzenlenen turnuvanın oldukça güzel geçtiğini ifade ederek, “Turnuvada dereceye giren çocuklarımıza ödüllerini verdik. Ben turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Hakikaten, hem zeka geliştirici, çocukları kötü alışkanlıklardan koruyucu güzel bir faaliyet içerisinde bulundular, hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği bilim yolunda, aklın yolunda ilerleme açısından, satranç vesilesiyle güzle bir etkinlik oldu. Küçük yaşlardaki bu çocuklarımızı satranca yönelten ve destekleyen velilerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Satranç turnuvasına ilk kez katılan ve yarışmada da derece alan İHA Nazilli Temsilcisi Ali Soydemir'in oğlu 9 yaşındaki Emre Soydemir, yarışma arkadaşlarının heyecanını yine ilk kez eline aldığı mikrofonu uzatarak ortak oldu ve yarışmacı arkadaşlarının duygularını İHA muhabiri olarak izleyiciler için aldı.