Öğrenciler Türkiye'nin kültürel renklerini okullarında tanıttı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki en eski okullar arasında yer alan Ahmet Yesevi İlkokulu 4-A Sınıfı Öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersinde Türkiye'nin kültürel zenginlikleri, mirasları hakkında düzenledikleri etkinlikte yöresel kıyafetler içinde hem gönüllerince eğlendi hem de anneleri ile birlikte hazırladıkları yöresel yemekleri bölge bölge tanıttı. Çocuklar, en güzel şekilde hazırladıkları etkinlikte bölge kültürlerini tanıtmak için yaptıkları ilginç hareketler ve sloganları ise kimi zaman gülümsetti kimi zaman da öğrencileri ve velileri o standa topladı.

Okul bahçesinde hazırladıkları 7 bölgeye özel stantlarda kendi okul arkadaşları başta olmak üzere ilçedeki diğer okullardan gelen öğrenci arkadaşlarına ve velilere birbirinden ilginç yöresel ve kültürel zenginlikleri uygulamalı olarak anlatan öğrenciler ilginç anlara da neden oldu. Tanıtım yaptıkları bölgelerin halk oyunları ve yöresel kıyafetleri ile adeta renk cümbüşüne neden olan öğrenciler etkinliğin sonunda hep birlikte zeybek oynayarak eğlencenin de tadını çıkardılar.

Ders konusu, ‘kültür ve miras'

Ahmet Yesevi İlkokulu 4-A Sınıf Öğretmeni Nuray Bolcal; “Sosyal Bilimler dersimizde kültür ve miras konumuz var. O zaman çocuklarla düşündük ne yapabiliriz diye. Böyle bir sergi yapmayı düşündük. Velilerim de sağ olsunlar değişik fikirler ortaya attılar. Ve bu sergimiz ortaya çıktı. Yedi bölgemizin hepsini de tanıtıyoruz. Yiyecekleri velilerin desteğiyle yaptık. Velilerim, daha çok fikir öne sürerek bana destek oldular. Ve bu şekilde sergimiz ortaya çıktı. Ahmet Yesevi İlkokulu 4-A Sınıfının velileri ve öğrencilerinin ortaya koyduğu bir sergi ortaya çıkmış oldu. Öğretmenlik çok güzel bir şey. Bu benim son yılım ve çok üzgünüm” dedi.

Okulda ilk kez yapıldı

4-A Sınıf Annesi Hilal Uzer; “Sosyal Bilgiler dersinde ülkemizin kültürel zenginlikleri, mirasları hakkında bir etkinlik düzenlemek istedik. Öğretmenimizin öncülüğünde de arkadaşlarımızın velilerimizin desteğinde çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Kültürel mirasımızı çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi eski şeyler, bakraçlar, siniler, herşey. Onlara bazı şeyleri öğretmeye çalışıyoruz. Hepsi birlik içinde. ve inşallah bu birlik devam eder. Hepsi de birbirinden güzel yedi bölgemiz var. Bu etkinliği okulumuzda ilk defa biz 4-A sınıfı olarak gerçekleştirdik. İnşallah bizden sonraki sınıflarda böyle bir etkinlik gerçekleştirir ki çocuklarımız bazı şeyleri daha iyi kavrasın. Geçmişimizi geleceğimize taşımaya çalışıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma, öğrencilerime, öncelikle bu işte bize öncü olan öğretmenimize çok teşekkür ediyorum” dedi.