Öğrencilere Arabuluculuk semineri

Yeniköy Ortaokulu´nda, HKA Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Zafer Zengin ve Yeniköy Ortaokulu Psikolojik Danışmanı Ezgi Kozakçı Teke tarafından sürdürülen "Akran Arabuluculuğu Semineri" sonrası öğrencilere yemin töreni gerçekleştirildi. Yemin töreni ile birlikte Akran Arabuluculuk rozetlerini takan öğrencilerin haklı gururuna, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen başta olmak üzere diğer katılımcılar da ortak oldu.

Yeniköy Ortaokulu’nda 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine temel iletişim becerileri ve sorun çözme eğitimi verilerek akranlarının anlaşmazlıklarını yapıcı ve barışçıl yoldan çözmek için destek olacaklar.

Arabuluculuk; iki veya daha fazla kişi veya grup arasında oluşan farklılık ve/veya çatışmayı mahkeme dışı çözmeye ve taraflar arasında anlaşma sağlamaya yönelik, tarafsız bir üçüncü kişi; arabulucu tarafından yürütülen, gönüllü, kabul edilebilir, bağlayıcı olmayan ve gizli bir müzakere sürecidir.