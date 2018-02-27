İlk ve Acil Yardım programı, öğrencilerin yoğun katılımıyla iki gün sürdü. Eğitmenler, Paramedik Emre Serttaş ve Paramedik Erdal Tek bilgi ve becerilerini öğrencilere aktardı. Eğitimde, ilk gün Temel EKG, Akut Kroner Sendromlar, Supraventriküler Aritmiler, Erken Vurular ve Kaçak Vurular konuları , ikinci gün ise Ventriküler Aritmiler AV Bloklu ve Dal Bloklu ritimler anlatıldı.

Program sonrasında tüm öğrencilerin birebir katılımlarıyla EKG değerlendirme pratikleri yapıldı. Eğitime katılan öğrencilere uygulanan sınav ile edindikleri bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi yapılarak ön test - son test verilerine göre öğrenciler yüzde 65’lik bir gelişim gösterdi Etkinlik eğitmenlere ve paramedik öğrencilerine teşekkür belgelerinin dağıtılmasıyla son buldu.