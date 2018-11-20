Öğrencilere organ bağışı ve farkındalık eğitimi verildi

Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dilek Acar, gerçekleştirdiği sunumda organ nakli, organ bağışı çeşitleri, organ bağışının önemi, Türkiye'de organ bağışı, ADÜ Hastanesinde organ nakli, organ bağışını etkileyen faktörler konularında bilgi verdi.

Organ yetmezliği ya da kaybı nedeni ile yaşamı tehdit altında olan bireylerin hayatlarını kurtarmanın, yaşam sürelerini ve kalitesini arttırmanın organ nakli ile mümkün olabildiğini aktaran Acar, “Organ nakli, vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam organın nakledilmesi işlemidir” sözleriyle organ naklini tanımladı.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ilk organ nakli ameliyatının Aralık 2017'de böbrek ve karaciğer nakilleriyle gerçekleştiğini belirten Acar, şu an aktif olarak organ nakli işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Eğitim sonunda, okul müdürü ve bağış yapmak isteyen öğretmenlerin bağış işlemleri gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Sercan Cin'in Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dilek Acar ve Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Hemşiresi Necla Olçum'a plaket takdimi ile etkinlik sona erdi.