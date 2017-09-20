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20 Eylül 2017 12:38

Öğrencilerin aklına uyan servis şoförü yolda kaldı

Aydın’ın Germencik ilçesinde yola sığmayan öğrenci servisi şarampole düştü.

Öğrencilerin aklına uyan servis şoförü yolda kaldı

20 Eylül 2017 12:38

Köylülerin yardımı ile kurtarılan servis minibüsünün şoförünün yolu bilmediği ve öğrencilerin tarifi üzerine tali yola girdiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre Germencik İlçesi’ne bağlı Meşeli ve Çarıklar Kırsal Mahallelerinden Germencik’teki okullara öğrenci taşıyan 09 P 2365 plakalı minibüs sabah Meşeli’den öğrencileri alıp yola çıktı. Çarıklar mahallesinden de öğrenci alarak okula gidecek olan servis minibüsündeki öğrenciler şoförün kestirtme yoldan gitmesini istedi. Henüz yeni olduğu için öğrencilerin tavsiyesine uyarak tali yoldan Çarıklar’a geçmek isteyen şoför bir süre sonra daralan yolda aracın hakimiyetini kaybederek minibüsü şarampole düşürdü. Hiç kimsenin yaralanmadığı kazada köylüler 4 çeker traktörleri ile servis minibüsünü şarampolden çıkarıp aynı araç ile öğrencileri okula yolladılar.


Kazada kimsenin burnunun bile kanamaması herkesi sevindirdi.




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