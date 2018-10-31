Öğrencilerin mektupla gelen mutluluğu

Aydın'ın Efeler ilçesinde ortaokul öğrencilerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazdığı mektupla okula gönderilen malzemeler öğrencileri sevindirdi.

Aydın Çeştepe Atatürk Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencileri, okulda eksik olan bir takım ihtiyaçların karşılanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne mektup gönderdi. Mektubun ulaşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun talimatı ile malzemeler temin edilerek okula gönderildi. Okula gelerek, malzemeleri öğrenciler ile birlikte açan Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. 7-A sınıfı öğrencileri gönderdikleri mektuba duyarsız kalmayan ve isteklerini yerine getiren yetkililere teşekkür etti.

Çeştepe Atatürk Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencisi Figen Korkmaz, mektuplarına cevap aldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Milli Eğitim Müdürlüğüne bir mektup gönderdik. Onlarda bize cevap olarak okulumuza geldiler, ihtiyaçlarımızı karşıladılar, onlara çok teşekkür ediyorum, okulca çok mutlu olduk, çok sevindik” diye konuştu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, her zaman öğrenci ve öğretmenlere karşı duyarlı bir yaklaşımda bulunduklarını belirterek “Çeştepe Atatürk Ortaokulu'ndan 7-A sınıfı öğrencileri bize bir mektup göndermişler. Mektupta kendi okullarındaki kullanımla alakalı bir takım ihtiyaçlar var. O ihtiyaçları da biz elimizden geldiği kadar yerine getirdik. Bunları öğrencilerimize teslim etmek üzere buradayız. Umarım öğrencilerimizi mutlu ederiz. Burada önemli olan şu, il milli eğitimin dolayısıyla bakanlığımızın öğrencilerimize ve öğretmenlerimize olan yaklaşımı ve duyarlılığını göstermek amacıyla aslında biz buradayız” dedi.