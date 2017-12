Öğretmen evinde pişiyor, öğrenciler afiyetle yiyor

Sabah erken saatlerde pişirilen mevsimine uygun yemekler, öğle saatlerinde aynı sıcaklıkta öğrencilere sunuluyor.

Haftanın beş günü taşımalı öğrenciler başta olmak üzere 2 bin 700 kişiye sıcak yemek hizmeti de sunan kurum kaliteyi hesaplı sunduğu için her geçen gün tercih düzeyini de artırmayı başardı.

Nazilli Öğretmen Evi’nin 2 bin 500’ü taşımalı öğrenci olmak üzere toplamda 2 bin 700 kişiye sıcak yemek sunduğunu ifade eden Öğretmen Evi Müdürü Nail Çakan, “1989 yılında hizmete açılan ve yakın bir zamanda vatandaşımızın da hizmetinde olan öğretmen evimiz Müdür Yardımcım Ahmet Arıkan ve Gıda Mühendisimiz Zeynep Arıcı ile birlikte toplamda 23 çalışanımızla 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Gününün büyük bölümünü ailesi ile değil kurumda hizmet ederek geçiren tüm personelime özverilerinden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız öğretmen evlerini daha önceleri sadece öğretmenlerin yararlanabileceği iktisadi bir işletme olarak biliyordu. Ama bizde durum tamamen farklı. Sadece öğretmenlere değil tüm halkımıza hizmet veren kurumumuz, fiyat ve kalitesi ile dikkat çekmektedir. Öğretmenlerle vatandaşlara verilen hizmet açısından fiyat farkı, deyim yerindeyse semboliktir. Tüm halkımız öğretmen evinin hizmetlerinden faydalanabilmektedir" dedi.

Gıda Mühendisi Denetiminde

Öğrencilerin mevsimine ve beslenmelerine uygun yiyecekler seçtiklerini ifade eden kurumun Gıda Mühendisi Zeynep Arıcı’da, “Gıda kalitesine ve hijyene önem veren kurumumuz yemeklerde kullandığı malzemeyi çok titiz bir çalışma ile temin ediyor. Öğrencilerin günlük kalori ihtiyacının yanısıra gıda çeşitliliğini ön planda tutarak mevsime uygun et, süt ürünleri ve sebzeleri seçiyoruz. Özellikle de yemeklerin öğrencilere sıcak ulaşmasını sağlıyoruz. Bunu da özel termo kaplar kullanarak gerçekleştiriyoruz. Neredeyse 24 saat sıcak kalan yemeklerimiz öğrencilerimiz tarafından yeni pişmiş gibi sıcak bir şekilde tüketiliyor. Sabaha karşı saat 03.00’de yemekleri hazırlamaya başlayan uzman mutfak ekibimiz son derece modern koşullarda günün menüsüne uygun en az üç çeşit yemek ve meyve hazırlıyor. Yiyecek seçiminde ise çok titiz davranarak en kaliteli ürünü öğrencilerimize sunuyoruz. Kurumumuz ayrıca öğle yemeği olarak ortalama 200 kişilik dört çeşit yemek hazırlıyor. Adliye çalışanlarından öğretmenlere, vatandaşlarımızdan çocuklarımıza kadar her kesimin beğenisini ve takdirini kazanan kurumumuz, gıda güvenliği anlamında gereken her türlü çalışmayı yapmaktadır. Lezzet, hijyen, hizmet, fiyat ve kaliteyi bir kez görenler kurumumuzdan vazgeçemiyor ve gönül rahatlığı ile kurumumuzdan yararlanabiliyor” dedi.

Ruh amatör, çalışma profesyonel

Nazilli Öğretmen Evi’nin bölgenin parlayan yıldızı olduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit ise, “Öğretmenevimiz, ilçemizdeki taşıma merkezi okullarda ve Sultanhisar İlçemizdeki taşıma merkezi okullara yemek servisi yapıyor. Yemek taşıma ve yemek kaplarımız güvenli ve hijyenik dediğimiz termobax dediğimiz sistemler. Maliyeti oldukça yüksek olan ama aynı zamanda da yemekleri sıcak ve taze bir şekilde taşıyacak özellikte. Devletimizin bu öğrencilerimizin yemekleri için gönderdiği paranın tamamı en iyi şekilde öğrencilerimize ulaştırılıyor. Burada ticari kaygı değil memnuniyet ön planda tutulduğu için bölgede dikkat çeken bir öğretmenevi olduğumuza inanıyorum. Kaliteli yemekleri, sosyal ve kültürel etkinlikleri, düzenlenen kurslar, otel hizmetleri ile ilçemizin güzide mekanlarından biri haline gelen kurumumuz özel sektör anlayışındaki kamu hizmetini her anlamda dört dörtlük sunuyor. Tamamen amatör ruhla hareket etmelerine rağmen profesyonel bir çalışma sergileyen kurum çalışanlarımızın sayesinde memnuniyet kazandığımıza inanıyorum. Nazilli’de birçok kurum ve kuruluşun yanısıra kültürel etkinliklerde ve cemiyetlerde kurumumuzun tercih edilmeye başlaması başarımızın göstergesidir. Büyük bir özveri sergileyerek kurumumuzu bu günlere getiren kurum yönetiminden çalışanlarına kadar herkesin bunda emeği var" şeklinde konuştu.