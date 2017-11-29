Kuşadası Ramada ve Pine Bay otellerinde gerçekleştirilen ve iki grup halinde yapılan eğitimlerde kurumda çalışan personel hem eğitim aldı hem de keyifli vakit geçirdi.

Dünyanın önde gelen Treyler firmaları arasında yer alan OKT Trailer, ihracat başarısını niceliksel değerlerin yanı sıra niteliksel olarak da sürdürüyor. Üretimin yanında dünya standartlarındaki kalitesi de her geçen gün artıyor. Bu kapsamda geleneksel hale gelen eğitim programlarına Kuşadası’ndaki lüks otellerde devam edildi. Personel eğitimlerine katılan OKT Trailer İnsan Kaynakları Danışmanı Ömer Küçük, kurum olarak eğitime ciddi pay ayırdıklarını ve her yıl personelin çeşitli konularda eğitime alındığını söyledi.

Firma çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmek için yapılan eğitim harcamalarını değerli bir yatırım olarak gördüklerini ifade eden firmanın İnsan Kaynakları Danışmanı Ömer Küçük, "Çalışanlara yapılan bu yatırımın şirket değerinin arttırılmasına yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Firmaların eğitim planlamalarında mevzuatlar önemli bir yer tutuyor ancak OKT’ nin bu konudaki bakış açısı çok daha farklı bu nedenle de eğitime ciddi bir pay ayırıyor. OKT Trailer Yönetimi ile beş yıl önce yola çıktığımızda zayıf yönlerimizi ve tehditlerimizi ortaya koyan bir SWOT analizi yaptık. Eğitim faaliyetlerinin planlanmasını sadece İnsan Kaynakları departmanının işi veya çalışanın talebine bağlı olarak gerçekleştirilen bir aksiyon olarak değil, insan yönetiminin bir parçası olarak değerlendirdik. Eğitim planlaması, hem performans yönetiminin, hem de kariyer planlamasının bir parçası olarak ele alındığında daha verimli sonuçlara ulaşılmıştır" dedi.

Firma olarak 4 yıl önce OKT Akademi adıyla bir eğitim birimi oluşturduklarını kaydeden İnsan Kaynakları Danışmanı Küçük, "Burada mesleği olmayan, sektörde çalışmak isteyen, başka meslek kollarından gelen kişileri yetiştiriyor, OKT personellerine de mesleki bilgi ve beceri kursları, kişisel gelişim eğitimleri sağlıyoruz. Farklı zamanlarda düzenlenen son eğitim kapsamı ise kalite yönetimi ve kalitenin ayrılmaz yanı olan doküman yönetimi konusunda oldu. OKT Trailer bünyesindeki kalite güvence, üretim, mühendislik, satış, satınalma, muhasebe ve bilgi yönetimi ile diğer tüm bölümlerde çalışanlara 2 grup halinde 3’ er günlük 4 ayrı kategoride eğitim verildi. Nefes egzersizleri ile başlayan eğitim programında konular teorik ve uygulamalı olarak işlendi. Uygulama örneklerini birer sunum ile paylaşan katılımcılar aynı zamanda sunum teknikleri konusunda da bilgi edindiler. Yaratıcı klip ve takım çalışması oyunlarına da yer verilen eğitimlerde katılımcılara farklı tecrübeler kazandırıldı" dedi.