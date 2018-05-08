OKT Trailer mesleki eğitime desteğini sürdürüyor

Öğrencilerin mesleki eğitime ilgilerini arttırmak için şenliğe katıldıklarını ifade eden OKT Trailer İnsan Kaynakları Müdürü Kazım Önder, “Bugün eğitim şenliğinde standımızı açtık. Bugün burada bulunmamızın amacı eğitim gören arkadaşlarımızın mesleki eğitime olan ilgilerini arttırarak ülkemizde problem olarak görülen ve gerçekten sanayinin ihtiyacı olan mesleki eğitim noktasında tercihin daha fazla arttırılarak arkadaşların mesleki eğitime yönelmelerini sağlamaktır. OKT Trailer olarak biz sadece bu anlamda değil kadın istihdamı olsun, mesleki eğitim noktasında nitelikli eleman yetiştirme olsun, kendi OKT Akademimizde bu çalışmalara hız verip yetiştiren bir firmayız. Bu tecrübelerimizi bir nebze olsun arttırıp geri dönüş noktasında hem Aydın sanayisine hem de ülkemize faydalı olarak çalışmalar içerisinde olmak istiyoruz. Temel amacımız temel gayemiz bu. Bu bağlamda Mimar Sinan endüstri Meslek Lisesi’ne Ar-Ge projelerinde yapmış olduğumuz Otonom Robot teknolojisine verdiğimiz destek ve bunun ilerlemesi adına sergilediğimiz özveri ile her zaman eğitimin yanında insanların gelişimi yönünde değer katma yönünde çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.