Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 09:22

OKT Trailer mesleki eğitime desteğini sürdürüyor

Mesleki eğitime verdiği destekle de Aydın’da sürekli gündeme gelen OKT Trailer Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Aydın’da açılışı gerçekleştirilen Öğrenme Şenliği’ne stant açtı.

OKT Trailer mesleki eğitime desteğini sürdürüyor

08 Mayıs 2018 09:22


Öğrencilerin mesleki eğitime ilgilerini arttırmak için şenliğe katıldıklarını ifade eden OKT Trailer İnsan Kaynakları Müdürü Kazım Önder, “Bugün eğitim şenliğinde standımızı açtık. Bugün burada bulunmamızın amacı eğitim gören arkadaşlarımızın mesleki eğitime olan ilgilerini arttırarak ülkemizde problem olarak görülen ve gerçekten sanayinin ihtiyacı olan mesleki eğitim noktasında tercihin daha fazla arttırılarak arkadaşların mesleki eğitime yönelmelerini sağlamaktır. OKT Trailer olarak biz sadece bu anlamda değil kadın istihdamı olsun, mesleki eğitim noktasında nitelikli eleman yetiştirme olsun, kendi OKT Akademimizde bu çalışmalara hız verip yetiştiren bir firmayız. Bu tecrübelerimizi bir nebze olsun arttırıp geri dönüş noktasında hem Aydın sanayisine hem de ülkemize faydalı olarak çalışmalar içerisinde olmak istiyoruz. Temel amacımız temel gayemiz bu. Bu bağlamda Mimar Sinan endüstri Meslek Lisesi’ne Ar-Ge projelerinde yapmış olduğumuz Otonom Robot teknolojisine verdiğimiz destek ve bunun ilerlemesi adına sergilediğimiz özveri ile her zaman eğitimin yanında insanların gelişimi yönünde değer katma yönünde çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç