OKT Trailer, yeni marka konumlandırmasıyla IAA 2018'de

Üst yapı ve treyler sektörünün öncü firmalarından OKT Trailer, ve 12 Ekim'de gerçekleştireceği ve tanıtacağı yeni ürünü ile büyük ses getirecek olan lansmanı öncesi katıldığı IAA Ticari Araçlar fuarında geleceğini şekillendiren ve anlamlandıran mottosunu ‘Bizim için merak, daha iyi bir gelecek demek' sloganı ile açıkladı.

İşte OKT Trailer'in merakını anlamlandıran açıklama; “İnsanların da kurumların da ilerlemesinin kökeninde merak duygusu vardır. Bir şirketin, inovatif çözümler üretmesini sağlayan ve ileriye götüren, o şirkette hakim olan merak ve öğrenme duygusudur. Yaptıkları işin her aşamasının nasıl daha iyi yapılacağını, sorunların nasıl çözüleceğini, kaynakların nasıl daha iyi kullanılacağını, nasıl daha verimli olacağını, sorgulayan şirketlerin ortak paydası, o şirketlerdeki merak iklimidir. OKT Trailer olarak biz; ilklere olan merakımız, ürünümüz ve müşterilerimiz hakkında durmaksızın öğrenme tutkumuz, yeni yollar keşfetme gücümüz, hep daha iyiyi arama heyecanımız, herkesten farklı bakış açımız, yenilikten korkmayan cesur tavrımız, her durumu iyileştirme çabamız, enerji veren, sinerji yaratan yapımız ile DNA'mızdaki merak kodlarını yeni dönem global marka iletişimimize taşıyor ve bu fuarda ‘Curious For Better' mottomuzu ilk olarak sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” denildi.

OKT ürünleri ve yenilikleri ile ön planda

40 yılı aşkın birikimi ve her daim devam ettirdiği yenilikleri ile sektöründe adından sıkça söz ettiren OKT Trailer; Hannover'de 67.si düzenlenen ticari araç sektörünün en önemli fuarı IAA 2018'e bu yıl 6. kez katılarak yenilenen yüzü ve ürünleri ile ilgileri üzerine topladı. Sektöre yön veren OKT, sürekli yenilenen Konik Tanker Semi Treyler ürünü haricinde 40 metreküp hacimde 2 hunili olması ile hafiflik ve maliyet avantajı sağlayan, özel yüzey kaplama işlemleri ile korozyona dayanıklı olan ve soğuk iklimli ülkelerde çalışma şartlarına dayanıklı uygun aksesuarları ile ön plana çıkan analitik düşüncenin ürünü W Tip Silobas Semi Treyler ile -1, +2 çalışma basıncı ile uluslararası regülasyona uygun, ADR'li, korozyona dayanıklı malzemeden üretilen, dolum ve boşaltımı basınç ile yapan, çekim gücü ile ön plana çıkan yüksek teknolojinin çıktısı Vakum Tanker Semi Treyler ürününü Hol 24, E11 nolu standında tanıtıyor.