OKT Trailer’den Büyükşehir Belediyesi’ne “TanıTır”

Büyük beğeni toplayan özel proje TanıTır, özellikleri ve donanımları ile Başkan Çerçioğlu’ndan tam not aldı. TanıTır’ a özel geliştirilen mühendislik çözümleri ile iniş - biniş ve iç hareket alanında ergonomi arttırılarak, uzaktan kumanda edilebilen hidrolik mekanizması sayesinde duvar ve tabanı tek yöne açılarak alan genişliği sağlandı. 10 metrekare alanın tek kapak ile açılarak kolonsuz halde kullanımı olması ile birlikte hava muhalefetine karşı hızlı ve pratik kullanımı ile kapağının kapatılması, kapaklar kapalıyken de içinde etkinlik yapılabilmesi, klimalı süit odasının bulunması, Tır’ın her koşulda kullanımına imkân sağlıyor. Bunların yanı sıra teknolojik donanımına ve teçhizatına uygun alt yapı oluşturulurken izole edilmiş dış cephesi ile konforu sağlanan TanıTır emniyet tedbirleri ile donatıldı ve çok fonksiyonlu hale getirilerek etkinlik tanıtım Tır’ı amacına ve ihtiyaçlara uygun olarak eksiksiz tasarlandı.

OKT Trailer tarafından hizmete özel ele alınan bu projede, Aydın halkına hizmet hassasiyeti ile gerek kullanıcıları gerekse hizmet sunacağı tüm halk düşünülerek etkinliklerin güvenli, ergonomik ve konforlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçlandı.