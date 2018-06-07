Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 12:56

OKT Trailer’den geleneksel iftar yemeği

Aydın’ın önemli firmalarından OKT Trailer her sene Ramazan ayında verdiği geleneksel iftar yemeğini bu senede gerçekleştirdi.

OKT Trailer’den geleneksel iftar yemeği

07 Haziran 2018 12:56


OKT Trailer tarafından verilen 500 kişilik iftar yemeğine Aydın Sosyal Hizmetler Kurumu’ndan, huzurevlerinden gelen misafirler ve OKT Trailer firması çalışanları katıldı.


OKT Trailer Geleneksel İftar yemeği ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten firma Genel Sekreteri Serinay Özlü, “OKT Trailer Geleneksel İftar Yemeği organizasyonumuzu ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile bir araya gelerek, birlik beraberlik içinde, sevgi, hoşgörü, huzur ve bereket sözcüklerini gerçek anlamlarıyla yaşatarak gerçekleştirdik. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğinde bu yıl huzurevi sakinlerini, sosyal politikalarda kalan çocuklarımızı, çalışanlarımız ile yakınlarını, tedarikçilerimizi ve basın mensuplarımızı konuk ettik. Bu tür organizasyonlarla birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Bu mübarek günde aynı sofra etrafında bir araya gelmekten daha güzel bir şey yok. Programımıza katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç