OKT Trailer’den geleneksel iftar yemeği

OKT Trailer tarafından verilen 500 kişilik iftar yemeğine Aydın Sosyal Hizmetler Kurumu’ndan, huzurevlerinden gelen misafirler ve OKT Trailer firması çalışanları katıldı.

OKT Trailer Geleneksel İftar yemeği ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten firma Genel Sekreteri Serinay Özlü, “OKT Trailer Geleneksel İftar Yemeği organizasyonumuzu ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile bir araya gelerek, birlik beraberlik içinde, sevgi, hoşgörü, huzur ve bereket sözcüklerini gerçek anlamlarıyla yaşatarak gerçekleştirdik. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğinde bu yıl huzurevi sakinlerini, sosyal politikalarda kalan çocuklarımızı, çalışanlarımız ile yakınlarını, tedarikçilerimizi ve basın mensuplarımızı konuk ettik. Bu tür organizasyonlarla birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Bu mübarek günde aynı sofra etrafında bir araya gelmekten daha güzel bir şey yok. Programımıza katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.