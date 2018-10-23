OKT'den sürprizlerle dolu lansman organizasyonu

Üst yapı ve treyler sektörünün öncüsü OKT Trailer, yeni ürünü "Shining Star"ı tanıttığı Lansman organizasyonunda renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Uzun zamandır sektöre merak duygusunu yansıtan ve anlamlandıran OKT, gündüz Ar-Ge Merkezi "Curiosity Center"ı, akşamında da gerçekleştirdiği lansman organizasyonu ile "Shining Star"ı Dünya'ya tanıttı.

Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan lansman organizasyonuna, ürünlerin üretiminde kullanılan ve üretim süreçlerini temsil eden bir sergi tüneli ile giriş yapıldı. OKT'nin tarihçesini anlatan görsellerin yer aldığı sergi tünelinde; Ar-Ge ve analiz projeleri, otomasyon ve dikiş kaynaklı gövde, boğaz çemberi ve taban valfi çıkışı, penetrant testi, radyografik film ve kalite kontrol süreçleri birlikte sergilendi. Ayrıca; menhol boğazı ve koruma kapağı, bitüm vanası, bypass vanası, pnömatik hortum makarası, damlama kabı, katlanır faryap kürek, topraklama makarası, çamurluk bağlantı kelepçesi, platformlu merdiven, bioversal basınçlı püskürtme tankı ürün parçaları da sergide yer alırken; test, homologasyon, belgelendirme süreçleri ekranda uygulamaları ile birlikte gösterildi. Ayrıca OKT mühendislerinin üzerinde sürekli yenileme ve geliştirme uyguladığı şirketin işleyişinde önemli yeri olan ERP Projesi anlatıldı.

Sergi tünelinin ardından welcome drink alanında müzik dinletisi ile karşılanan çok sayıda davetlinin katıldığı geceye kurumsal tanıtım filmi ile başlandı. Konuşmaların yapıldığı lansman programında Aydın ilinin kalbinde, kent meydanında çekilen "Shining Star" tanıtım videosu yayınlandı. Lirik dans eşliğinde yayınlanan tanıtım filmi ile gecenin yıldızının tanıtımına başlanırken; üstündeki perdenin açılması ile birlikte dikkatleri üstüne çeken "Shining Star" misafirlerin büyük beğenisini topladı. Açılış töreninin ardından gece ye Trone dans ekibinin gerçekleştirdiği lazerli müthiş gösterisi geceye renk katarken, sonrasında sahne alan ünlü perküsyon sanatçısı Gencer Savaş Bandosunun gösterisi ile davetliler doyasıya eğlendi. Ayrıca OKT ürünlerinin üretiminde kullanılan malzemelerden oluşan özel sahnede gösteri düzenleyen Gencer Savaş ve ekibi geceye damgasını vurdu. Daha önce görülmemiş bir sahne dekorasyonu ile performans sergileyen Gencer Savaş, davetlilerin masasında önceden yerleştirilen OKT malzemeleri ile davetlilerin ellerinde çatal bıçakları kullanarak ritimde eşlik etmesine sağladı. Gecede gösterilere katılan misafirler oldukça eğlenceli dakikalar yaşadı. Geceye ünlü müzik grubu İzex ile devam edilirken muhteşem bir performans sergileyen grup sanatçıları ise göz kamaştırdı.

Doyasıya eğlence ve yeniliklerin sergilendiği lansman organizasyonu ile keyifli vakit geçiren davetliler, bu renkli gecede parlayan "Shining Star"ın işçiliğine hayran kalarak, başarı temennisinde bulundular.