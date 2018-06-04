Okul öncesi öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda düzenlenen 7. Dönem Mezuniyet Törenine çok sayıda davetli ve öğrenci velisi katıldı. 145 öğrencisi bulunan okulun 3’ü otizm sınıfından olmak üzere toplam 40’ının mezuniyet sevinci yaşadığı törende öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler beğeni ile izlendi. Gösterilerinde büyük heyecan yaşayan minik öğrenciler, birbirinden güzel hareketleri ve şovları ile anne v babalarından büyük alkış aldılar.

Öğrencilerine öğütler verdi

Okul Müdürü Fulay Küçükoğlu, geçtiğimiz günlerde okullarında yapılan yılsonu sergisinin ardından mezuniyet törenini de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, mezun olan öğrencilerine öğütler verdi. Küçükoğlu, öğrencilerine, “Her zaman iyinin, güzelin, doğrunun yanında olun. Hata yapmanın bile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu, dürüstlüğü, kazanmak kadar kaybettiğinde rakibini alkışlamanın erdem olduğunu unutmayınız” dedi. Mezun olan öğrencilerine yeni eğitim hayatlarında da başarılar dileyen Küçükoğlu, “Bizlerden öğrendiklerinizle eğitim-öğretim hayatınızı daha da zenginleştirmenizi diliyorum. Çocuklarımızın eğitimlerinde büyük özveri ile çalışan değerli öğretmen arkadaşlarıma ve değerli velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

STEM ve yılsonu sergisi

Mezuniyet töreni öncesi okullarında yılsonu ve STEM sergisi de açan minik öğrenciler, yıl boyunca yaptıklarını sergileyerek öğretmenlerine, anne ve babalarına büyük gurur yaşattılar. Okul öncesi ve erken çocukluk döneminde STEM yaklaşımı açıklanmaya çalışılarak hem eğitimciler hem de aileler için önerilerde bulunulduğu sergiyi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün başta olmak üzere Muhtarlar, NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı, STK temsilcileri, ilçedeki diğer okulların müdürleri ve öğrencileri de gezdi.