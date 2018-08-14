Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik

Geçtiğimiz günlerde servis sektörünün acil çözüm bekleyen sorunlarını hazırladıkları raporla Aydın milletvekilleri ile ilgili kurum ve kişilere ileten Aydın Şoförler Odası Yönetimi, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yapılan bazı değişikliklere ilişkin maddelerin ertelenmesini istemişti. Servis araçlarından istenen, koltuk sensörü, üç nokta emniyet kemeri, her koltuğu görecek şekilde kamera ve internet sistemlerinin maliyetli olduğu gibi kısa sürede yapılmasının mümkün olmadığının dile getirildiği raporun ardından yayımlanan Resmi Gazete ile okul servislerine bir yıllık süre tanındı.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç; 14 Ağustos 2018 tarih 30509 sayılı resmi gazete ile “Okul Servis Araçlarının Çalıştırılması Taşıtlarda Aranacak Şartlar” altında yer alan 3 maddenin bir yıl ertelendiğini belirtti. Başkan Özmeriç; “Bu kapsamda; ‘Okul servis araçlarında araç takip sistemi bulundurulacaktır. Kayıtlar en az otuz gün muhafaza edilecektir. Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır. Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır.’ Maddeleri bir yıl ertelenmiştir. Teknik olarak, okullar açılıncaya kadar yapılması mümkün olmayan bu maddelerin ertelenmesini olumlu buluyoruz. Bunun yanında servis araçlarındaki rehberlerin ‘lise mezunu’ olması şartının da ‘ilköğretim mezunu’ olarak değiştirilmesini talep ediyoruz” dedi.