Okullar açıldı Aydın'da trafik kilitlendi

Aydın'da okulların açılması ile birlikte şehrin en büyük problemlerinden biri haline gelen trafik yoğunluğu mesai günlerinde çekilmez boyuta ulaştı. Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Aydın'da sabah, öğlen ve akşam saatlerinde ciddi sıkıntıya neden olan trafik yoğunluğunun ilk, orta ve lise öğrencilerinin giriş ve çıkış saatlerinde 30'ar dakika aralama sistemi ile önlenebileceğini belirtti.

Türkiye'de kişi başına düşen araç sayısının en fazla olduğu illerin başında gelen Aydın'da trafik yoğunluğu şehrin en önemli sorunlarından biri haline geldi. Özellikle okulların açık olduğu dönemlerde sabah mesai başlangıcı, öğlen ve akşam saatlerindeki okul dağılımında şehirdeki tüm ana arterlerin tıkandığını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, basit bir sistem değişikliği ile yoğunluğun önlenebileceğini belirtti. Bu konu ile ilgili olarak Şoförler Odası Yönetimi ile fizibilite çalışmaları yaptıklarını kaydeden Başkan Özmeriç, “Aydın ilimizde okulların başlaması ile birlikte esnaf ve memurun yanında her gün sabah yaklaşık 180 bin öğrenci ile 15 bin öğretmen ve idarecinin daha her sabah yola çıkmaya başladı. Aynı anda bu kadar daha insanın yola çıkması trafikte tıkanmaya neden oluyor. Bu sorunu çözmek için bizim önerimiz sabah liseliler ders başı yaptıktan yaklaşık 30 dakika sonra ortaokul öğrencileri yarım saat sonra da ilkokul öğrencileri ders başı yapar ise şehirde trafik sıkıntısı otomatikmen çözülür” diyerek uygulamanın sivil araçların yanında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşları da rahatlatacağını söyledi.

Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk özel araç kullanımını arttırıyor

Okul giriş saatlerinin aynı olması nedeniyle Aydın'da özellikle sabahları toplu taşıma ve servis araçlarını kullanmak vatandaşların ciddi sıkıntı yaşadığını kaydeden Başkan Özmeriç, “Vatandaşımız veya öğrencilerimiz gidecekleri yere toplu taşıma aracı ile ulaşmak istiyor. Ancak araçlardaki yoğunluk nedeniyle ya bir sonraki aracı beklemek zorunda kalıyor ya da çok sıkışık bir ortamda yolculuk yapıyor. Okul girişlerine 30 dakika ayarlaması yapılırsa bu sıkıntı da kendiliğinden çözülecektir” dedi.