Okuma yazma seferberliğinin ikinci kademesi başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği ikinci aşama bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçede geçen yıl okuma yazma bilmeyen 205 kişiye okur-yazarlık belgesi verilirken bu sene ise bin 496 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile birlikte okuma yazma seferberliği de başlatıldı. Nazilli Kaymakamlığı İle Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Nikah Salonunda düzenlenen ve Nazilli Kaymakamı Mehmet Okur başta olmak üzere mahalle muhtarları, okul müdürleri ve halk eğitimi merkezi personelinin katıldığı bilgilendirme toplantısında okuma-yazma seferberliğinin ikinci aşamasındaki hedefler belirlendi.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erkan Turan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada okuma yazma seferberliğinin ilk aşaması olan 2017-2018 eğitim öğretim yılında 25 Kurs Merkezi ve okullarda başlatılan kurslarda 310 okuma yazma bilmeyen vatandaşa ulaşıldığını ve bunlardan 205'inin okuryazarlık belgesi almaya hak kazandığını belirtti. Turan, “Bu çalışmalar esnasında Herhangi bir okula gelemeyecek durumda olan engelli vatandaşlarımızın evlerine öğretmen görevlendirilmiş ve onların da okuma yazma öğrenmeleri sağlanmıştır. Okuma yazma kurslarımız 2 kademeden oluşmaktadır. Birinci kademe kursuna katılanlar okuryazarlık belgesi almakta, ikinci kademe kursuna katılıp başarılı olmaları durumunda da kendilerine İlkokul diploması düzeyinde belge verilmekte ve bu belge ile açık ortaokula kayıt yaptırıp öğrenimine devam etmek isteyenler devam etmekte, hatta ehliyet başvurusu bile yapabilmektedir. Geçtiğimiz öğretim yılında kurumumuzda seviye tespit sınavı yapılmış 17 kişi okuryazarlık belgesi 18 adet 2. kademe seviye tespit sınavı yapılmış olup 45 vatandaşımız belge almıştır.” dedi.

Seçmen kağıdına parmak basan bin 496 kişiye ulaşılacak

Turan, “Geçtiğimiz 24 Haziran seçimlerinde vatandaşlarımızın oy kullanımı esnasında imza atmasını bilmeyen, okuma yazması olmayan vatandaşlarımızın okuma yazma bilmediği düşünülmüş ve seçmen listeleri bakanlığımız tarafından tek tek incelenmesi yapılmış ve bunların okuma yazma seferberliğine davet edilmesi istenmiştir. İlçe Seçim Kurulu, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve kurumumuz personelleri tarafından bu istek incelenmiş ve ilçemizde bin 496 kişinin hala okuma yazma bilmediği tespit edilmiştir. Bu tespit edilen vatandaşlarımız Mahalle mahalle ayrılmış, bu vatandaşların en yakın okula yönlendirilmesi, engelli olanların da evlerine kadar öğretmen gönderme çalışması yapılması sağlanmıştır” dedi.

2017-2018 eğitim öğretim yılında 205 kişiye verilmiş olan okuryazarlık belgesinin kendileri için asla yeterli olmadığını ifade eden Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, “Bizim artık bu rakamları telaffuz etmememiz gerekiyor. Bu bizim hepimizin eksikliği. Bu eksikliği gidermek için ülkemizde bütün kademelerdeki insanlar yıllardır büyük çaba harcadılar. Ama şu ana kadar bunu biz halledemedik ve bitiremedik. Bunu da kabul etmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünü yapmış olduğu kampanya Anadolu'nun her tarafında adım adım yayılıyor ve hepimize verilen talimatlar artık ilçelerimizde, köylerimizde, mahallelerimizde, hiçbir yerde okuma yazma bilmeyen kişilerin kalmaması ve bunun bir an önce sonuçlandırılması hedefleniyor. Biz de gerçekten büyük bir kampanyanın içerisindeyiz. Dolayısıyla bu işi biz tek başımıza yapmayacağız, hep beraber halledeceğiz. Biz eğitim camiasının ortak paydaşlarıyız. Bizim tek derdimiz eğitim ve yine eğitim olmalı. Muhtarlarımız bu şekilde gayret göstermeliler. Çünkü bizim uç noktalarda görev yapan arkadaşlarımız onlar. Köylerde, mahallelerimizde ki öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz bu şeye ilgi göstermeliler. Onlar ilgi gösterdiklerinde bizim yol almamız daha da kolaylaşacaktır.” dedi.

Daha önceki kampanyada da kampanyanın sembolü olan isimlerden 84 yaşındaki Hacer Büyükyapıcı ve 60 yaşındaki Fatma Sirekoğlu'nu örnek veren Kaymakam Küçük, “Hatırlarsanız Fatma Sirekoğlu'nun evine kadar gidilmiş ve kendisine okuma yazma öğretilmişti. Biz bu sene de bunun örneklerine devam edebiliriz. Okuma yazma öğrenmek isteyen bütün vatandaşımızın ayağına kadar biz öğretmenlerimizi gönderiyoruz. Artık okuma yazma bilmeme gibi bir sorundan lütfen birkaç yıl sonra bahsetmeyelim. Bu sadece halk eğitimi merkezinin bir problemi değildir. Bu sorun topyekün memleket meselesidir. Biz bunu birlikte çözmek zorundayız. Yani eğitimde yol alamayan bir ülkenin ve ekonomisinden ne siyasetinde ne uluslararası alanından söz edildiğinde ne herhangi bir alanda başarılı olması mümkün değildir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu doğrultuda hepimiz birlikte çalışmak zorundayız. Bu ülkeye, bu memlekete, bu millete hizmet etmenin en güzel yollarından bir tanesi bu ülkedeki insanları eğitmektir. Bunlar, Vatan memleket millet aşkına sevdasını açıklamaktır. Üretken hale getirmektir. Başkalarından medet ummayan, kendine yeten üreten huzurlu ve müreffeh toplum yaratmak zorundayız. Okuma yazma bilmek hayata atılmanın, hayatta başarılı olmanın çok önemli bir adımıdır. Bunu hep beraber inşallah başaracağız diye düşünüyorum. Bu işi, lütfen herhangi bir kurumun sorumluluğunda olan bir iş gibi görmeyin. Bu iş hepimizin sorumluluğundadır. Her muhtarımız her öğretmenimiz, müdürümüz, her yöneticimiz, her vatandaşımızın ortak sorunudur. Bu sorun, eğitim meselesi, hepimizin meselesi ve bunu halledeceğimizi ümit ediyorum. Bundan sonraki katkılarınız için sizlere şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.