Okuryazarlık seferberliği muhtar ve okul müdürlerine anlatıldı

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük’ün öncülüğünde Nazilli’deki muhtar ve öğretmenler bilgilendirildi. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonunda yapılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, mahalle muhtarları ve okul müdürlerinin hazır bulunduğu bilgilendirme toplantısında konuşan Kaymakam Küçük, muhtar ve okul müdürlerinden bölgelerindeki okuma yazma bilmeyen vatandaşlara çağrıda bulunmalarını isteyerek, “Cumhurbaşkanımızdan başlayan, devletin en başından en altına kadar herkes okuryazarlık konusuna büyük özen gösteriyor. Bugüne kadar büyük bir ilerleme olmakla birlikte bizleri memnun eden bir sonuca henüz ulaşamadık. Bu nedenle okullarımızda, köylerimizde öğretmenlerimizle, müdürlerimizle, muhtarlarımız işbirliği yaptığında, kendi çevrelerinde okuma yazma bilmeyenleri planlama içine dahil edersek biz bu işi önümüzdeki bir ya da iki yıl içerisinde önemli ölçüde eritir veya yok ederiz diye düşünüyorum. Yüzde 4,93 olan son oranlarda oldukça yaşlı olanlar, zihinsel engelli olanlar, yani bu işi öğrenemeyecek olanlar da olabilir. Örgün eğitimin dışında olanların Milli Eğitimce takip edilmesi gerekiyor. Bu konularda yasal mevzuatları uygulamak zorundayız. Ailelere okuma yazmanın yararlarını anlatmakla yükümlüyüz. Bir taraftan okuma yazma bilmeyenleri eğitirken diğer taraftan alttan gelen yeni nesili de ihmal etmemeliyiz. Bu konuda en önem verdiğimiz ve en önemli noktada olan Muhtarlarımız çevrelerindeki bilgileri mutlaka okullarımıza bildirecekler. Gerekirse halk eğitimi merkezlerimiz veya milli eğitim tarafından her kişiye bir öğretmen verebilecek düzeydeyiz. Bu seferberlikte görev alacak olan tüm paydaşlarımıza başarılar diliyor ve herkesin birbirine destek olmasını diliyorum” dedi.

Muhtarlar ve okul müdürleri bilgilendirildi

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Ramazan Gülmez’de, seferberlik hakkında yaptığı bilgilendirmede tüm yasal mevzuat hakkında detaylı bilgi verdi. Gülmez, “Millî Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz, Okuryazarlık Seferberliği´ne ilişkin usul ve esasların yer aldığı genelgeyi 81 ile gönderdi. Genelgede, Anayasa´da yer alan eğitim hakkı ve bilhassa yetişkin okuma yazma eğitiminin hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturduğu anlatılıyor. Eğitim ve öğretim hakkından yararlanamayan ve temel okuma yazma eğitimini tamamlamayan kişiler, yasaların kendilerine verdiği diğer hak ve özgürlüklerden de yeterince yararlanamadıkları görülmektedir. Bu güne kadar da yetişkinlere yönelik okuma yazma çalışmaları düzenli bir şekilde yürütülmüştür” dedi.

Türkiye’de okuryazarlık oranının giderek arttığına işaret eden Gülmez, “2008 yılına girildiğinde okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin sayısı 4 milyon 863 bin 414 kişi (yüzde 9,24) iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan´ın başlattıkları ve gerçekleştirdikleri "Ana-Kız Okuldayız" kampanyası sonunda 2012 yılında bu sayı 2 milyon 784 bin 257 kişiye (yüzde 4,93) düşürülmüştür. Okuryazarlık seferberliğinin ilk dönemi 5 Şubat 2018 ile 15 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsamaktadır. 05-19 Şubat 2018 tarihleri arasında halk eğitimi merkezlerince il ve ilçelerdeki okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için gerekli alan tarama çalışmalarının yapılması, kurs programlarının en geç 05/03/2018 tarihine kadar başlatılması, başlatılan çalışmaların etkin duru ve tanıtımın yapılması, görevlendirilecek sınıf öğretmenlerinin Genel Müdürlüğümüzün 08/12/2014 tarihli ve 6192975 sayılı yazısında belirtilen esaslara göre belirlenmesi, kursların 05/03/2018 tarihinde başlayıp en geç 11/05/2018 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanması yapılacaktır. 18 mayısta da sertifika töreni düzenlenecektir. Okuma Yazma Kursuna katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayanların önündeki engelleri kaldırmaya yönelik, kampanyaya destek veren kurum, kuruluşlar ve gönüllüler ile mahalinde çözüm üretilmesi sağlanacaktır. Seferberlik kapsamında açılacak kursların işleyişi ile ilgili usül ve esaslar 2841 sayılı kanun ve Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile buna bağlı olarak mevcut mevzuata göre yürütülecektir. Okur Yazarlık Seferberliği kapsamında açılan kurslar vali, kaymakam, il ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından titizlikle izlenecektir. Kampanya sonucuna ilişkin raporlar hazırlanarak kurs bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Gönderilecektir. Bizim buradaki amacımız bu vatandaşlarımızın tamamına ulaşıp, onları okuryazar yapmaktır" dedi.