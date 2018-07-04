Ölen müteahhidin yakınlarından açıklama

Hayatını kaybeden müteahhit Şerafettin Yalçınkaya’nın kardeşi Nizamettin Yalçınkaya ve aile fertleri olayın meydana geldiği bölgede basın açıklaması yaparak Şerafettin Yalçınkaya’nın göğsünden vurulacağı yerde ayaklarından da vurularak yakalanabileceğini ileri sürdü.

Aile olarak devlete ve polise saygılı kişiler olduklarını açıklayan Nizamettin Yalçınkaya, "Ağabeyim hiçbir şekilde polisle, devletin memuruyla çatışmaya girmemiştir. Bu beyanların hepsi yalan iftiradır. Kamuoyu bizim ailemizi, devlete bakışımızı biliyor. İddia edildiği gibi bir çatışma yaşanmamıştır. Ağabeyimi vuran polis memuru ile daha önce aralarında Kozdibi mevkiinde bir husumet yaşanmıştır. Kozdibi mevkii ile ilgili kamera kayıtlarımız, görgü şahitlerimiz hali hazırda mevcuttur. Bunların hepsini savcılığa bildirdik. Olay ağabeyimin oturmuş olduğu evinin altındaki kafede yaşanmıştır. Ağabeyim misafir ve çocukları ile birlikte oturuyor. Hiçbir uyarı ve polis emaresi olmadan ateş edilerek ağabeyimi koşturuyorlar. Ağabeyim duvarı atladıktan sonra bayağı bir mesafe alıyor. Evet ağabeyimin silahı vardı, silah bulunduruyordu, çünkü biz hasım sahibiyiz. Ağabeyim mesafe aldıktan sonra iki el havaya ateş ettiğini görgü tanıkları zaten beyan ediyor. Biz bu olayın kesinlikle bir husumet beslenerek planlı bir şekilde yapıldığına inanıyoruz. Bunun bir infaz olduğuna inanıyoruz. Aile olarak da kesinlikle bu olayın arkasını bırakmayacağız. Adaletimize, devletimize güveniyoruz ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz” dedi.