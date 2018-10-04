Ölmek isteyen genci, polisler suya atlayarak kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bunalımda olduğu belirtilen 25 yaşındaki E.D. isimli şahıs cam şişe parçası ile boynuna kesik atıp denize atlayarak ölmek istedi. Şahsı bölgede görev yapan resmi polis ekipleri üniformaları ile denize atlayarak kurtardı. Evli ve bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen genç hastaneye kaldırıldı.

Olay; dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sahil bandı üzerinde bulunan İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı yakınlarında bir genç kırık bir cam şişe ile önce boynunu değişik yerlerinden kesti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri vatandaşların da ikna etmek istediği E.D.'nin kayalıklardan çıkmasını istedi. İşsiz olduğu gerekçesi ile eşinin kendisini terk ettiğini ileri süren E.D. polislerin kendisini yaklaşmak istediğini fark edince bu defa suya atladı. Bunun üzerine polis ekipleri de E.D.'yi kurtarmak için üniformaları ile birlikte denize atlayarak genci kurtardı.

Bölgede hazır bekleyen 112 Acil Servis ambulansı ile genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. E.D.'nin bir çocuk babası olduğu ve çocuğunun da doğum günü olduğu öğrenildi.