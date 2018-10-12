Önce arazileri sattılar, sonra eyleme başladılar

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde yapılması planlanan jeotermal enerji santralinin (JES) kurulmaması için vatandaşlar eylem başlattı. Jeotermal enerji santralinin kurulacağı arazilerin, aralarında köy muhtarının da bulunduğu vatandaşlar tarafından satıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; özel bir firma Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi yakınlarında jeotermal enerji santrali kurmak için bir süre önce çalışma başlattı. Firma kuyu açıp jeotermal santrali kurmak istediği arazileri başta köyün muhtarı olmak üzere çeşitli kişilerden satın aldı. Bunun üzerine Kızılcaköy Mahallesi'nin bazı sakinleri, yakınlarına kurulması planlanan ve tarım arazileri ile doğaya zarar vereceğini ileri sürdükleri jeotermal santralinin kurulmasını engellemek için köy meydanına çadır kurup eylem başlattı. Çeşitli çevre derneklerinin de destek verdiği eyleme otobüsle köye gelen İstanbul Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVÇEDER) üyeleri de destek verdi.

Jeotermal enerjinin çevreye ve tarım arazilerine zarar verdiğini ileri süren mahalle sakinleri bölgeye santralin kurulmasını istemediklerini belirterek, ‘Jeotermal Enerji Santraline Hayır' eylemi yaptı.

Kadınlardan daha çok destek alan eylemde konuşan Gülten Şimşek, “Biz arazilerimizi ekip biçmek istiyoruz. Jeotermal enerji havamızı ve toprağımızı olumsuz etkiliyor. Jeotermal enerji santralini istemiyoruz” diyerek santralin kurulacağı araziyi muhtar ve köylüler satmış olsa da yetkililerin buna izin vermemesini istedi.

Muhtarın araziyi sattıktan sonra kendi içlerine katılmadığını ileri süren 83 yaşındaki Yüksel Yaşar ise, arazi satmanın yanlış olduğunu belirterek başta köylerinin muhtarı olmak üzere arazilerini satanlara tepki gösterdi.

Eyleme destek vermek üzere İstanbul Avcılar'dan Kızılcaköy'e gelen Avcılar Çevre Derneği Başkanı Kadriye Maraşlı, yapılmaması için eylem yaptıkları jeotermal enerji santralinin kurulacağı alanın bizzat köy muhtarı tarafından satıldığını Aydın'a geldikten sonra öğrendiğini belirtti.

Köylü kadınlar eyleme destek vermek üzere köylerine gelen çevreci kadınlara kendi evlerinde yaptıkları yemekleri ikram ederek teşekkür ettiler. Eylemin jeotermal santralini kuracak olan firmanın bölgeyi terk edene kadar devam edeceği belirtildi.