Önce refüje çarptı, ardından cayır cayır yandı

Aydın'da genç bir sürücünün kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptıktan sonra alev aldı. Cayır cayır yanan otomobil hurda yığınına döndü.

Kaza gece yarısı DSİ 21. Bölge Kavşağı kuyulu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ozan G. İdaresindeki 35 EA 997 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptı. Kazadan sonra yanmaya başlayan otomobilin motor kısmındaki alevler bir anda aracın tamamını sardı. Otomobil sürücüsü kazadan ve yangından hafif yaralı olarak kurtulurken, alev topuna dönen otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Polis tarafından el konulan olayda araçta arama çalışması yapıldı. Kaza ve ardından çıkan yangınla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.