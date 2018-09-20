Onkoloji korosu söyledi, gaziler dinledi

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Onkoloji Servisi Korosu, gaziler ve şehit yakınları için konser verdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde gaziler ve şehit yakınları unutulmaz bir gece yaşadı. ADÜ Onkoloji bölümünde görev yapan personel, hasta ve hasta yakınlarından oluşan TRT İzmir radyosu ses sanatçısı Özgür Demirhan şefliğindeki koro gazi ve şehit yakınları için söyledi. Türkiye'nin değişik yörelerinden türküleri seslendiren koroya eşlik eden gazi ve şehit yakınları eserlere eşlik ederek, hem hüzünlendi, hem de eğlendi. Zeybek gösterisinin de ilgiyle izlendiği gecede kimi misafirler söylenen türkülere oyunları ve alkışlarıyla eşlik etti. Konser sonunda koro sanatçılarına protokol tarafından teşekkür belgesi sunulurken, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, koro şefi Özgür Demirhan'a çiçek takdim etti.

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Yakın zamanda aynı süreçleri yaşamış biri olarak, verilen mücadelenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. İki saatlik performans inanılmaz güzeldi, çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise “Gaziler günü münasebetiyle böyle bir program icra edildi. Ne alaka diye düşünülebilir. Bizim Millet olarak öyle güzel hasletlerimiz var ki, onlardan birisi de, savaşa düğüne gider gibi gideriz. Biz elma demesini de biliriz, alma demesini de biliriz. Yeri geldiğinde eğlenmesini de biliriz, savaşmasını da biliriz. Gazilerimiz var olsun. Şehitlerimizi minnetle, şükranla, rahmetle yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun, Allah onlara rahmet eylesin. Gazilerimize uzun ömürler versin. Biz onlara minnettarız. Bugün onlara bir kuple neşemizden eğlencemizden sirayet ettirmişsek arkadaşlarımızın vasıtasıyla ne mutlu bize diyorum” dedi.