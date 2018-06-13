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13 Haziran 2018 17:01

Önündeki tıra 3 defa çarptı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi

Muğla-Aydın karayolunda bilinmeyen bir nedenden dolayı öfkelenen bir kadın sürücü, öfkesini otomobilinden çıkardı.

Önündeki tıra 3 defa çarptı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi

13 Haziran 2018 17:01

Önünde seyreden tıra otomobiliyle 3 defa çarpan kadın sürücü daha sonra zarar gören otomobili ve çarptığı tırın sürücüsü ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kadın sürücünün sergilediği davranışlar hem polisi hem de vatandaşları şaşırttı.


Edinilen bilgiye göre, İpek A. isimli kadın, Marmaris’ten İzmir’e döndüğü sırada otomobiliyle tıra arkadan çarptı. İlk etapta kaza zannedilen olayda kadın sürücü insanların gözü önünde önündeki tıra iki defa daha çarptı. Daha sonra arabadan inip zarar gören otomobili ile hatıra fotoğrafı çektiren kadın, bir fotoğraf da çarptığı tırın sürücüsü ile çektirdi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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