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27 Haziran 2018 17:42

Önüne çıkan araca çarpmamak için kaza yaptı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Çine ilçesinde, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon kıran sürücünün kullandığı ticari araç, orta refüje çarparak takla atıp ters devrildi.

Önüne çıkan araca çarpmamak için kaza yaptı

27 Haziran 2018 17:42

Kazada araç sürücüsü yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Çine Terminal Kavşağı’nda meydana geldi. Ediinlen bilgiye göre; Muğla istikametinden Aydın’a gelen Hogür Kavcu (28) idaresindeki 34 ZG 3707 plakalı hafif ticari araç, yolda ilerlerken kavşakta önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarpıp, takla atarak karşı şeritte ters devrildi.


Kazada yaralanan sürücü Hogör Kavcu, 112 Acil Servis ekibi tarafından Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavcu’nun hafif sıyrıklarla atlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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