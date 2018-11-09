İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'dan ekmek parası için geldiği Nazilli'de canından oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, çalıştığı inşaatın 40 metre yüksekliğindeki 12’inci katından düşen 20 yaşındaki kalıp ustası Mustafa Uzun, hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, çalıştığı inşaatın 40 metre yüksekliğindeki 12'inci katından düşen 20 yaşındaki kalıp ustası Mustafa Uzun, hayatını kaybetti.


Olay, Nazilli merkez Yeni Mahalle 140 Sokakta bulunan eski köy garajı yerinde yükselen AVM inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaatın yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki olan 13'üncü son katının kalıplarını çakmakta olan Mustafa Uzun (20), bastığı kalıbın çökmesi sonucu dengesini kaybetti. Beline bağlı güvenlik halatına rağmen üzerinde durduğu kalıplarla birlikte alt kısma yerleştirilen güvenlik ağını da parçalayarak zemine çakılan Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti.


Genç kalıp ustasının cenazesi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Uzun'un mesai arkadaşları, yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadı. Uzun'un çalışmak için bir süre önce Ordu'dan Nazilli'ye geldiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.