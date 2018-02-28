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28 Şubat 2018 10:58

Organ taciri tutuklandı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, organ ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına altına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Organ taciri tutuklandı

28 Şubat 2018 10:58

Tutuklanan şahsın, kendi böbreğiyle birlikte en az 2 kişinin daha böbreğini sattığı belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, C.A.’nın (22) bir böbreğini 35 bin lira karşılığında sattığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma neticesinde, satışa aracılık eden H.K.’ye ulaşıldı. Denizli’de ikamet eden H.K.’nin 26 Aralık 2017’de C.A.’nın bir böbreğini Ankara’daki özel bir hastanede Mete D. adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini oğlu olarak tanıttığı T.D.’ye sattığı belirlendi. Yapılan sağlık kontrollerinde H.K., C.A. ve halen aranmakta olan başka bir şahsın daha böbreklerini aynı yöntemle sattıkları öğrenildi.


Düzenlenen operasyonla Denizli’de yakalanan H.K., Nazilli Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Suçlamaları kabul etmeyen H.K.’nin, olaylarla ilgisinin olmadığını, C.A.’nın ise kendisine uyuşturucu verildiğini ve silah zoruyla böbreğini verdiğini söylediğini iddia etti. Başka bir tanık ise C.A.’nın böbreğini kendi isteği ile sattığını ifade etti.


Buharkent’te yürütülen operasyon kapsamında H.K.’nin organ ticareti suçlamasıyla tutuklanması, yaklaşık 8 yıl önce kaybolan 22 aylık Mustafa Erol olayı ile alakası olup olmadığı şüphesi de gündeme geldi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.




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