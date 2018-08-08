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08 Ağustos 2018 10:46

Organizatörler jandarmadan kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başlayan organizatörler insan kaçakçılığında kullanılan malzemelerle birlikte yakalandı.

Organizatörler jandarmadan kaçamadı

08 Ağustos 2018 10:46


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesinde gerçekleştirilen devriye faaliyetinde esnasında, 48 TE 885 plakalı bir aracın devriye ekibini fark ederek hızlı bir şekilde kaçması üzerine araç takibe alındı. Yapılan takip ve kovalamaca sonucu araç, Güzelçamlı Mahallesi Serçe Sokakta asayiş timlerince yakalanarak durduruldu.


Adli makamlardan alınan izin ile araçta yapılan araştırma ve kontrol neticesinde H.B. ve Ü.B. isimli şüphelileri gözaltına alındı. Araç içerisinde 2 adet tekne motoru, 16 adet şambrel, 15 adet can yeleği, 2 adet akü, 15 litre benzin, 1 adet matkap ve 9 metrelik zodyak bot ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.




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