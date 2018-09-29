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Orman İşletme Müdürü ve şoförü ölümden döndü

Aydın’ın Karacasu ilçesi yakınlarındaki orman yangınına giden Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay’ı taşıyan araç kaza yaptı.

Aydın'ın Karacasu ilçesi yakınlarındaki orman yangınına giden Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay'ı taşıyan araç kaza yaptı. Defalarca takla atan araç kaza sonucu hurdaya dönerken Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçan ve şoförü Adil Emektar kazayı hafif atlattı.


Dün öğlen saatlerinde Karacasu yakınlarında meydana gelen orman yangınını söndürülmesi için bölgeye hareket eden Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay'ı taşıyan Adil Emektar yönetimindeki 09 PT 300 plakalı araç


Seyir halindeyken Yenice yakınlarında bir anda kontrolden çıktı. Defalarca takla atan araç hurdaya döndü.


Kazada hafif yaralanan Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay ile şoförü Adil Emektar ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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