Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 12:57

Ormancıların zamanında müdahalesi yangının büyümesini önledi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, genç orman sahasında çıkan yangın ekiplerinin havadan yaptığı zamanında müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Ormancıların zamanında müdahalesi yangının büyümesini önledi

07 Temmuz 2018 12:57


Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi Kızdağ mevkiindeki genç orman sahasında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın başladı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter ile havadan, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 67 personele ile karadan kısa sürede müdahale edildi. Köylü vatandaşların da deste verdiği çalışmalar sonucu yangın kısa 3 saat içerisinde kontrol altına alındı.


Sarp bir arazide meydana gelmesine rağmen zamanında müdahale sayesinde büyümeden söndürülen yangında 20 dönüm genç fıstıkçamı ormanı zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç