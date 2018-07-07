Ormancıların zamanında müdahalesi yangının büyümesini önledi

Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi Kızdağ mevkiindeki genç orman sahasında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın başladı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter ile havadan, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 67 personele ile karadan kısa sürede müdahale edildi. Köylü vatandaşların da deste verdiği çalışmalar sonucu yangın kısa 3 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Sarp bir arazide meydana gelmesine rağmen zamanında müdahale sayesinde büyümeden söndürülen yangında 20 dönüm genç fıstıkçamı ormanı zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.