Orta Akdeniz'de beklenen tropik fırtına Ege'yi etkileyecek

Orta Akdeniz'de bugün öğleden sonra oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege Bölgesi'nin özellikle kıyı kesimlerinde etkili olacağı belirtildi.

Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün öğleden sonra Orta Akdeniz'de oluşması beklenen alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve tropik fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Orta Akdeniz'de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket ederek, Türkiye'nin batı kesimlerini de etkilemesi bekleniyor.

Farklı tahmin senaryoların da fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam ettiği bildirildi. Bununla birlikte mevcut veriler doğrultusunda yapılan değerlendirmede fırtınanın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde 30 Eylül 2018 Pazar günü 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olduğu kaydedildi. Fırtınanın yönü, şiddeti ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamaların yapılacağı ifade edildi.